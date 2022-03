Rengeteg lezárás lesz Budapesten március 15-én – mutatjuk a részleteket

Március 15-én a hagyományos állami és önkormányzati ünnepi műsorok miatt is lesz lezárás a fővárosban, de lesznek politikai rendezvények is, amik miatt nem lehet a megszokott módon közlekedni. A közösségi közlekedés járatait is érintik a lezárások.

Az ünnepi rendezvények és gyűlések miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani ma Budapesten; a lezárások módosítják a közösségi közlekedést is – olvasható az MTI hírében.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte a police.hu oldalon, hogy a lezárások a II., a III., az V., a VI., a VII., a XI. és a XIII. kerületet érintik.

Ma nem lehet behajtani a Bródy Sándor utcába a Pollack Mihály tér és a Múzeum körút között, a Múzeum utcába, az Ötpacsirta utcába és a Pollack Mihály térre.

Lezárják az Árpád fejedelem útját a Szépvölgyi út és a Margit híd között, a Pacsirtamező utcát, a Lajos utcát a Pacsirtamező utca és az Árpád fejedelem útja között, a Bem felső rakpartot a Bem tér és a Margit híd között, az Andrássy utat a Bajcsy-Zsilinszky út és a Kodály körönd között, a Váci utat a Nyugati tér és a Ferdinánd híd között, a Bajcsy-Zsilinszky utat, a Károly körutat és a Műegyetem felső rakpart egy szakaszát.

Szakaszosan és időszakosan zárják le az Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi felső rakpartot a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között és a Honvéd utcát.

Szintén szakaszosan zárják majd le a Bem felső rakpart-Gyóni Géza tér-Lipthay utca-Margit körút-Margit híd-Szent István körút-Nyugati tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca útvonalat, valamint a Március 15. tér-Petőfi tér-Belgrád felső rakpart-Fővám tér-Szabadság híd-Szent Gellért tér-Budafoki út-Bertalan Lajos utca-Műegyetem felső rakpart útvonalat.

Így érintik a BKK járatait a lezárások

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a Kossuth Lajos téri rendezvények miatt a 2-es és 2M villamosok dél felől csak a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) megállóig közlekednek.

Vonulásos rendezvény miatt várhatóan 12.00 és 15.30 közötti időszakban lezárják a Margit hidat és a Szent István körutat, ezért a 4-es és a 6-os villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon között közlekednek. A budai fonódó villamosok délről a Széll Kálmán térig (17-es) és a Batthyány térig (19-es, 41-es), északról a Szent Lukács Gyógyfürdőig járnak.

Várhatóan 12 és 18 óra között részlegesen lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utat a Váci út és az Andrássy út között, ezért Dél-Pest felől az M3-as metrópótló, a Deák Ferenc térig közlekedik, észak felől pedig az Oktogonig.

Várhatóan 13 és 15 óra között, szintén vonulásos rendezvény miatt a Március 15. tér és a Szent Gellért tér közötti szakaszon (a Műegyetem rakparton várhatóan 20 óráig) kell korlátozásokra számítani: a 47-es és a 49-es villamosok a Szabadság híd lezárásának idején a Deák Ferenc tér helyett a Batthyány térig járnak.

A BKK a kötöttpályás közlekedési eszközök, különösen a megszokottnál sűrűbben közlekedő 2-es és 4-es metró, valamint a szintén gyakrabban induló 2-es, 4-es és 6-os villamosok használatát javasolja.

A forgalomkorlátozásokról a rendőrség honlapján (police.hu) lehet tájékozódni, a közösségi közlekedési változásokról pedig a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon.

Forrás: mti.hu, bkk.hu