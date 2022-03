Dúró Dóra teljesen bepánikolt, szerinte most készítik elő a kötelező oltásokat

Mindezt a háború leple alatt.

Fotó: MTI/Kovács Attila

"Ne engedjük, hogy a WHO dönthessen arról, lesznek-e kötelező oltások Magyarországon vagy sem!" – írta közleményében Dúró Dóra.

Határozott tiltakozását fejezte ki a Mi Hazánk a kötelező oltások ellen, amit a párt szerint a "háború leple alatt készítenek elő".

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben erről írnak:

"már nem is a nemzeti kormányok döntési joga lenne egy járvány esetén a kötelező oltások elrendelése, hanem tőlük függetlenül is menne mindez. Nyilván ez is a része az új világrendnek, amiről valójában az ukrajnai háború is szól, valójában Amerika és Oroszország között".