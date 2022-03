Már múlt héten eldőlt az uniós államfők kijevi látogatása, Orbán Magyarországon maradt

Orbán Viktor tudott a találkozóról, de nem ment el rá, és maga helyett sem küldött senkit.

A hvg.hu kereste meg a lengyel kormány sajtóosztályát azután, hogy kedd reggel kiderült, Kijevbe utazott a lengyel, cseh és szlovén miniszterelnök, valamint a lengyel miniszterelnök-helyettes.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde előtt a Kossuth téren rendezett állami díszünnepségen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján, 2022. március 15-én

Fotó, címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

Az utat Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh, Janes Janša szlovén miniszterelnök és Jarosław Kaczyński lengyel miniszterelnök-helyettes, a Fidesszel jó viszonyt ápoló lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt vezetője vonaton tette meg, este hét órára értek Kijevbe (erről Morawiecki és ukrán kollégája, Denis Smihal miniszterelnök is posztolt a Twitteren), majd pedig éjfél előtt nem sokkal kezdtek tanácskozásba Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és stábjával.

