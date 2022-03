Márki-Zay megkapta a köztévén az öt percét, el is mondta, hogy folyamatosan hazudik a Fidesz

Az orosz-ukrán háború is szóba került, de az ellenzék programját is igyekezett gyorsan ledarálni a szűkös időkeretben az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

A 444 cikke szerint szerda reggel Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért néven összefogott ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje a köztévé vendége volt öt percre – ezt lehetőséget a 130 milliárd adófizetői forintból működő köztévé azért adja az ellenzéknek, hogy a négyévenkénti választás előtt a kiegyensúlyozottságát bizonyítsa.

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter/videórészlet

A cikk szerint mielőtt Márki-Zay a képernyőre került volna, a biztonság kedvéért a köztévé még leadta Orbán Viktor március 15-ei békemenetes beszédét, teljes terjedelmében.

Márki-Zay a rá szánt 5 percben először szóvá tette, hogy csak 5 percet – és azt is csak négyévente – kap az ellenzék, szerinte ennek ugyanaz az oka, mint amiért Orbán Viktor nem áll ki vitázni, mivel Márki-Zay szerint sokkal könnyebb hazudni és lejárató kampányokat folytatni. Kitért arra is, hogy ő és a gyerekei, a vásárhelyi választópolgárok nem ismertek rá a közmédia híradóiból, és arról is beszélt, hogy ő sokkal hamarabb volt konzervatív, mint Orbán Viktor. Fölemlegette a Fidesz első országgyűlési ciklusában elhangzott "Térdre csuhások!" felkiáltást is, és azt is, hogy 2010 előtt Orbán harcosan Putyin-ellenes volt, és az euró bevezetése mellett állt.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje elmondta, az orosz-ukrán háborúról is folyamatosan hazudnak a köztévében, mikor azt igyekeznek bizonygatni, hogy az ellenzék fegyvereket és katonákat küldene Ukrajnába. Hozzátette, Orbán Viktor most is küld fegyvereket Ukrajnába, és Boris Johnson brit miniszterelnöknek is megígérte ezt. "Gyújtogatóra nem bízzák a tűzoltást" – mondta, Orbánra szerinte 12 év háborúskodás után nem lehet a békét bízni. Beszélt a koronavírus-járvány hazai kezeléséről, szerinte Orbánék köre azt is a lopásra használták fel, miközben 44 ezren haltak meg.

A szűkös időkeretben még gyorsan, címszavakban elmondta az ellenzék programját, mert azt sem lehet hallani a közmédiában.

"Magyarországot csak a NATO és csak az EU védi meg"

- jelentette ki beszéde végén.

A műsorvezető egyetlen kérdést sem tett fel az 5 percben a cikk szerint.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a köztévés szereplését élőben közvetítette a Facebook-oldalán, ahol vissza lehet nézni azt.

Forrás: 444.hu