Horváth Csaba kitálal a zuglói parkolási ügyekkel kapcsolatban

Három hét után sem kapta meg az ügyészségtől Zugló polgármestere a minden alapot nélkülöző gyanúsítás jogosságát bizonyító dokumentumokat, az ügyészség pedig továbbra is nemtelen módon szivárogtat. Ártatlansága bizonyításaként Horváth Csaba úgy döntött, hogy az ügyben eddig megszerzett összes információt egy nyilvános dokumentumban közzéteszi, valamint a Központi Nyomozó Főügyészségnek is megküldi. Egyben kéri az ellene hamis vallomást tevő Fuzik Zsolttal a haladéktalan szembesítést – írja az Index.hu.

Fotó: Facebook

A nyilvánosságra hozott írásbeli vallomás szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el Horváth Csaba, és soha senkitől nem kért és nem kapott pénzt semmilyen tevékenységével kapcsolatban, befolyásával soha nem üzérkedett. Az alaptalan vádakat pedig visszautasítja. Mint írja vallomásában: a zavaros és ellentmondásos gyanúsítás szövege szerint sem volt döntési, intézkedési jogosultsága, sem hatásköre a zuglói parkolási ügyekkel kapcsolatban.

A vádakról a következőket állítja: „A hamis vallomást tevő Fuzik Zsolt 2016. március 5-én egy baráti házaspár születésnapi eseményén jött oda hozzám, és mutatkozott be nekem. Fuzik Zsolt velem kapcsolatos első hazugsága az, hogy 2009 óta ismertük egymást, hiszen 2016-ban ismeretlenként mutatkozott be nekem. 2016 tavaszától kezdődően számos információval keresett meg Fuzik Zsolt, amely információk egy része azonban már az átadáskor elavult volt, de rendszeresen voltak konkrét és használható információi politikai ellenfeleimről, ami fenntartotta az érdeklődésemet, és emiatt többször is találkoztam vele.

A 2019 januárjában lezajlott főpolgármester-jelölti előválasztás után a kapcsolatunk lazult, hiszen miután az előválasztás eredményeképpen a főpolgármesteri pozícióra nem én aspiráltam, így már számomra sem voltak érdekesek a tőle megszerezhető információk.

Ugyan nem ígértem neki semmit, de korábban időnként utalt rá, hogy szívesen dolgozna a Fővárosi Önkormányzat valamely cégénél. Ezt követően már csak 2021-ben, a 4iG-botránnyal kapcsolatban hallottam róla.

