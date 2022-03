Kétszáz hazai benzinkutat végleg tönkretett az árstop – állítja a Holtankoljak ügyvezetője

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője a Népszavának azt nyilatkozta, az árstop-helyzet a hazai töltőállomások mintegy tizedét, mintegy kétszáz egységet végleg tönkretett.



Fotó (illusztráció): Pixabay

Bujdos Eszter, a Népszavának adott interjúban elmondta:

A kutasok úgy vélik, mintha a csütörtöki rendelkezést is egy-egy szereplőre írták volna, hisz a töltőállomások talán ötödén üzemel nagynyomású töltő. Egy kukásautó nem megy ki a sztrádára tankolni, ami már most több helyütt szemétszállítási fennakadásokhoz vezetett. Tisztázatlan a buszok, a munkagépek és számos más, a múlt csütörtöki szabályokban körül nem határolt járműtípus besorolása is. Miközben a rendelet szerint el kell különíteni a normál és a nagynyomású töltőt, a kutak döntő többségében ezek egy tartályra csatlakoznak. Azt sem tudni, ki és hogyan tankolhat kannába.