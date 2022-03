Nem érkeznek alkatrészek az orosz szerelvényekhez.

Az utóbbi 30 napban nem érkezett alkatrész a budapesti 3-as metró orosz szerelvényeihez és a gyártó Metrowagonmash (MWM) szakemberei sem jöttek Oroszországból – ismerte el a nepszava.hu-nak a BKV. A vállalat szerint az orosz-ukrán háború egyelőre nem befolyásolja a szerelvények karbantartását.

De kiemelték: a jelenlegi készlet legfeljebb néhány hónapra elegendő, attól függően, hogy milyen ütemben kell cserélni azokat. Az is kérdéses, hogy az oroszországi gyár – amely háborús felszereléseket is előállít – készít-e most egyáltalán a szerelvényekhez alkatrészeket.

A BKV-t jelenleg két módon érinti közvetlenül a háború.

Az egyik, hogy szinte behajthatatlanná vált a cég mintegy 12,5 milliárdos kötbérkövetelése. Az orosz gyártó az előzetes egyeztetéseken semmit nem ismert el, semmilyen kártérítési összeget nem tartott elfogadhatónak, amikor a BKV 2019-ben beperelte. A háború alatt a per gyakorlatilag leállt.

A budapestieket ennél rosszabbul érintheti a háború miatti alkatrészhiány.

A raktározás drága és ma már nem is szokás hosszú évekre előre betárazni a különböző alkatrészekből, járműelemekből. A BKV-nál sincs ez másként. Ugyan a készlet pár hónapra elegendő lehet, ám a meglehetősen silány minőségű orosz járműveken 18 sorozathibát azonosítottak a 2020-as független szakértői jelentésben és arra jutottak, hogy új szerelvényekhez képest az orosz járműveknek különösen nagy a karbantartási igényük.

