Kásler köszönetet mondott azoknak a tanároknak, aki nem demonstráltak

Köszönet a tanároknak, akiknek elsöprő többsége gondolta úgy, hogy nem a sztrájknak van itt az ideje háború idején – reagált a mai pedagógustüntetésre a Kásler Miklós által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma.



Fotó: Facebook/Kásler Miklós

Az Emmi szerint a szerdai napon a tanárok 87 százaléka gondolta úgy, hogy most nem a sztrájknak van itt az ideje, köszönet ezért. A sztrájkban résztvevők száma lényegesen elmarad a januári sztrájkban résztvevőéktől, a hét folyamán pedig még tovább csökkent. Köszönet a tanároknak annak belátásáért, hogy nem a sztrájk a tiltakozás legalkalmasabb módja egy háborús helyzetben, amikor a szomszéd országban háború folyik és az iskolákban gondoskodni kell azokról a gyermekekről is, akik most érkeztek Magyarországra.

Ahogyan azt a héten már Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter is elmondta, a kormány álláspontja szerint a tanárok követelései jogosak, azokkal a kormány is azonosulni tud, azonban arra kérjük a pedagógus szakszervezeteket, hogy a háborúra való tekintettel – a mozdonyvezetőkhöz hasonlóan- fontolják meg a sztrájk felfüggesztését

