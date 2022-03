Váratlan bejelentést tett ma a Mol.

Egy korábbi cikkünkben már írtunk a kormány rendeletéről, ami kimondja: az a kút, amely egy hét során 48 órán túl „üzemszünetet” tart, átmenetileg köteles az egységet egy, az ITM által kijelölt másik cégnek átadni. Erre a feladatra pedig csak a Mol jelentkezett. Ez a rendelet természetesen a kisebb kutakat hozza a legnehezebb helyzetbe, akik egyébként is a bezárás szélére kerültek az üzemanyagárstop, majd még nehezebbe az orosz-ukrán háború miatt. Jelenleg a Moltól mint nagykereskedőtől a kisebb kutak nem kapnak utánpótlást. Eddig három olyan kútról értesültünk, ami amiett átkerült a Mol vezetése alá.

Azonban egy váratlan csavarral a Mol ma bejelentette, hogy mégsem veszi át a hatósági benzinár miatt bezárt töltőállomásokat – írja a 444.hu.

Jelenleg több kút működtetésére is felkérte a Mol-t a kormány, de a helyzetelemzést követően úgy látjuk: a felsorolt térségekben biztosított az üzemanyagellátás. Az érintett kutak 20 kilométeres körzetében egy vagy több üzemelő töltőállomás is található. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy MOL vagy akár versenytárs szolgáltatótól