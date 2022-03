Szabó Tímea egy villáminterjú erejéig riporternek állt, és kérdéseivel megállította Németh Zsoltot, aki a napokban nagy port kavart a „Ruszkik haza!” posztjával.

Fotó: Szabó Tímea/Facebook

Mint ismert, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke nemrég tett közzé egy, a Fideszhez képest szélsőségesen oroszellenes posztot a közösségi oldalán. Ezt több ellenzéki politius és médium is felkapta, többen kommentáltak a bejegyzéshez.

Most pedig néhány nap elteltével Szabó Tímea újra meglovagolta a témát: a Facebook-oldalára feltöltött videóban arról kérdezte Némethet, vajon Orbán Viktor is osztja-e már az oroszellenes nézeteit – szúrta ki a 24.hu. Az ellenzéki politikus szerint ezzel ugyanis elkezdődne egyfajta átzsilipelés a korábbi Putyin-barát politikáról az Európa-barát politikára.

A béke nem képzelhető el másképpen csak akkor, hogyha Oroszország véget vet a katonai agressziónak és hogy ha Ukrajna visszanyeri a teljes területi integritását és szuverenitását

– mondta ezúttal jóval árnyaltabban Németh Zsolt. Hozzátéve, hogy ezt a véleményét terjesztette be a parlamentben is, így az nemcsak a Fidesz, a kormány, hanem az Országgyűlés egységes álláspontja is.

Az őt bíráló fideszes reakciókra nem reagált, arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral beszélt-e a „Ruszkik haza!” bejegyzéséről, csak annyit mondott, nagyon sokszor beszél a kormányfővel, aki teljes mértékben egyetért azzal az állásponttal, ami egyébként az Országgyűlésnek a határozatában is kifejeződik.

Tehát elítéljük az orosz agressziót és támogatjuk Ukrajna területi integritását.

A fideszes politikus azt technikai kérdésnek tartja, hogy miként tudja az ország megőrizni biztonságát.

Forrás: 24.hu

Fotó: Szabó Tímea/Facebook