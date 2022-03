Helyezzük biztonságba a cégvagyont! Készüljünk a háború okozta válságra is

Ne tegyük ki kockázatos, váratlan körülményeknek a cégvagyont! Hol van manapság biztonságban a pénz, a tudás és a fizikai vagyon. A legfőbb értékünk mindig legyen velünk! De tudja mi az?

Ezekre a kérdésekre válaszolnak az április 7-én megrendezendő „Helyezd a biztonságba a cégvagyont!” című PP hibrid konferencián az előadók.

A témának szomorú aktualitást ad a COVID lecsengése után a szomszédban dúló háború. Az utóbbi években a világjárványban megtapasztalhattuk, egy szempillantás alatt semmivé lehet, eltűnhet minden érték, melyet sok munkával teremtettünk magánemberként és vállalkozóként egyaránt, ha nem készülünk fel előre a váratlanra. A háborúval azonban biztosan nem számoltunk. Ukrajna lerohanásával hosszú évekre megváltozik az életünk. A tegnapi rutinok, melyek szerint éltük az életünket, vezettük, fejlesztettük cégeinket, a háború közelségében más értelmet nyertek. E pillanatokban csak a fizikai és pénzügyi túlélés foglalkoztatja az embereket, cégvezetőket, nem a növekedés.

A vagyon biztonságba helyezésére is új gondolkodásmódot, fontossági sorrendet kell elővennünk! Új megközelítések, tanácsok, bizakodó és vészforgatókönyvek is elhangzanak az idei „Helyezd biztonságba a cégvagyont” című konferencián, melyek még nem tapasztalatokra épülnek. Mert háborús tapasztalatunk még nincs. Eddig ismeretlen félelmekből és vészforgatókönyvekből tudunk csak meríteni. A reménykedés kegyelmi idejében van mit átgondolni a vagyonunk biztonsága szempontjából. Kezdjük ott, hogy mérjük fel pontosan, mekkora és milyen vagyoni érték halmozódott fel a cégünkben! S hol tartsuk, mibe fektessük, hogy biztonságban legyen, bármi történjen is.

Cselekedjünk gyorsan!

Legyünk naprakészek a cég piaci értékével is. Sok bevált, biztonságos adózási és pénzügyi előnyökkel járó, költséghatékony megoldást is alkalmazhatunk értékeink számbavételére és környezete biztonságosabbá tételére.

Vegyük komolyan a veszélyeket!

Nagy szükségünk lesz rá a jövőben, mert a stabilitás, kiszámíthatóság még hosszú ideig nem lesz velünk.

Az előadók a biztonságos vagyongazdálkodás legjobb szakértői. Tisztában vannak az értékek veszélytől megóvásának jogi, adózási, gazdálkodási, vagyonmentési lehetőségeivel. Tanulhatunk tőlük értékeink biztonságba helyezése érdekében.

A hibrid konferenciára elsősorban a kkv-döntéshozókat várják április 7-én budapesti helyszínen, illetve a videóközvetítésre kapcsolva! A helyszíni korlátozások megszűntek.

