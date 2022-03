A Gattyán-párt és a Gődényhez köthető párt VI-VII. kerületi jelöltjeinek gyanús ajánlásai miatt nyomoz a rendőrség

A Budapest 5. számú választókerületben a Gattyán-párt jelöltjénél és a Gődény Györgyhöz köthető párt jelöltjénél is találtak hamis ajánlásokat, feljelentések nyomán indított nyomozást a rendőrség.

A Telex értesülései szerint a rendőrség feljelentés alapján kezdeményezte a Gattyán György által létrehozott Megoldás Mozgalom (MeMo) ajánlóíveinek a lefoglalását a VI-VII. kerületben, mert a gyanú szerint több hamis aláírás is szerepel azokon. Ugyanezen választókerületben (Budapest 5.) a Gődény Györgyhöz köthető Normális Élet Pártját (NÉP) is feljelentették a lap információi szerint, mert a gyanú szerint a jelöltjük ajánlásai között több többszörös ajánlás is szerepelt: az ajánlóíveken ugyanazon személy neve többször is megjelent, ám eltérőek voltak az aláírások.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A Telex érdeklődésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte, hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt nyomozást rendeltek el mindkét ügyben ismeretlen tettes ellen.

A cikk szerint a MeMo jelöltje, Major Gergely az induláshoz elegendő számú ajánlással rendelkezik, így ő versenyben maradt, a NÉP jelöltje, Ferge Anikó azonban nem indulhat a választáson, mert így már nincs meg neki a kellő számú ajánlása.

A lap megkeresésére a MeMo-tól azt közölték, a mozgalom etikai tanácsának többen is jelezték, hogy "korábban a standjainknál, feltehetőleg provokáció részeként többen is próbálkoztak hamis aláírásokkal. Ezek a lakcímkártya ellenőrzése során derültek ki. Ahol ez bizonyítható volt, ezeket az eseteket kiszűrtük." A konkrét ügyre vonatkozó kérdésekre a MeMo azt válaszolta, nem tudnak arról, hogy az 5. számú választókerületben induló jelöltjük hamis ajánlóíveket adott volna le. Az egyik rivális párt fellebbezett a jelölt ügyében, ezt másodfokon is felülvizsgálták az illetékesek, és Major Gergely jogerősen jelölt maradt.

A Telex megkereste a budapesti 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Irodát, Tóth László irodavezető ismertette az ügyről szóló két határozatot. Major esetében az történt, hogy a 861 ajánlásából 511-et találtak első körben érvényesnek, és 500 érvényes kell ahhoz, hogy valaki jelölt lehessen. Az egyik választási versenytárs ezután fellebbezett, mert állítása szerint több választópolgár is megkereste azzal, hogy a MeMo-s jelölt ajánlóívén szerepel úgy, hogy ő nem írt alá neki. A fellebbezés miatt az iroda ismételten megvizsgálta Major leadott ajánlásait, ki is szűrte azokat a választópolgárokat, akik névvel és címmel jelezték, hogy ők ennek a jelöltnek nem adtak ajánlást. Ezt a hat ajánlást levonva azonban még mindig 505 érvényes ajánlása maradt Major Gergelynek, így maradt versenyben, mivel a rivális jelölt hiába állította azt, hogy látott még számtalan más érvénytelen ajánlást, ezekre bizonyítékokkal nem szolgált a cikk szerint.

A Gődény Györgyhöz köthető NÉP jelöltje esetében a helyzet egyszerűbb volt: Ferge Anikó ajánlóívén több többszörös ajánlás is szerepelt (többször tűnt fel ugyanazon név, de más aláírásokkal), emiatt az első fokon eljáró választási bizottság ezeket az ajánlásokat érvénytelenítette, így az 505 ajánlásból 485 maradt érvényes, ami viszont nem érte el a jelöltséghez szükséges határt. A jelölt ugyan fellebbezett, de nem járt sikerrel.

A Telex cikke szerint az RTL Klub hétfő esti Híradójának "egy választópolgár azt mondta: online ellenőrizte a leadott ajánlását a VI-VII. kerületben, és meglepve vette észre hogy a neve a Megoldás Mozgalom és a Normális Emberek Pártja támogatói között is szerepel, holott valójában egyik pártot sem támogatta az aláírásával.

A helyi választási bizottság ellenzéki delegáltja a RTL Klub Híradójának azt mondta: a Megoldás Mozgalom által leadott íveken 26 olyan név szerepel amely a Fidesz ajánlóívein is, csak más aláírással. Oláh Lajos, az ellenzék közös jelöltje azt mondta: két másik, jelöltet végül indítani nem tudó kisebb párt ívein 208 aláírásból 127 név és adat a Fidesz ívein is szerepel, közülük 56-nál az aláírás különböző volt, a Normális Élet Pártja által leadott íveken pedig több halott neve is szerepel.

Oláh azt mondta: feljelentést tesznek személyes adatokkal való visszaélés, okirathamisítás és költségvetési csalás miatt. A Fidesz az RTL Klub kérdésére azt válaszolta: minden vonatkozó jogszabályt betartottak, és a szabályok szerint egy ember több pártot is támogathat" – olvasható a cikkben.

Gődény György korábban a Telex kérdésére azt mondta, amíg nem tudják elkérni az ajánlásgyűjtés során a személyi igazolványokat az ajánlást adóktól, addig mindenki azt ír oda, úgy ír alá, ahogy akar, ezt ők nem tudják ellenőrizni. A Gődényhez köthető párt jelöltjeire a 106 egyéni választókerületből 104-ben lehet majd szavazni, bár a Telex korábban megírta, hogy országszerte hamis ajánlásokat adott le a párt.

A Budapest 5. számú választókerületben következő jelöltek indulnak az országgyűlési választáson: Kovács Balázs Norbert (Fidesz-KDNP), Oláh Lajos (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd), Terdik Roland (MKKP), Major Gergely (Megoldás Mozgalom), Popély Gyula (Mi Hazánk).