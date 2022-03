Kiakadt a tánccsoport, mert a képeit engedély nélkül használta a fideszes polgármester

A szári német nemzetiségi tánccsoport egy toborzásról szóló műsorának fotóit a polgármester azzal osztotta meg, hogy ez vár a fiatalokra, ha nyer az ellenzék az országgyűlési választáson.

A Magyar Hang cikke szerint a Felcsúthoz közeli kis falu, Szár fideszes polgármestere, Németh Norbert hétfőn egy furcsa bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán.

A bejegyzésben, melyet a fiataloknak címzett, "prófétai fotókat" osztott meg, amelyek a helyi sikeres német nemzetiségi tánccsoport (Saarer Tanzgruppen) egyik műsoráról két éve készültek. A fotók a tánceggyüttes fiataljai, az úgynevezett 3-4. (hármasnégyes) csoport műsorán szereplő Regruten (azaz Toborzás) című táncjátékról készült reklámfotók. A fideszes polgármester ezeket a toborzás feliratú fotókat használta fel azzal a szöveggel, hogy ha az ellenzék nyer a választáson, akkor a fiataloknak igazi toborzásban lesz része.

„Mindenki tudja, hogy a szomszédban háború van és két hét múlva a választáson erről is dönteni kell, erről IS szól a választás. Az egyesített baloldal pedig már most megmondta, hogy igen, küld fegyvert és katonát”

– írta a fideszes polgármester (a vád nem igaz, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay azzal összefüggésben beszélt erről, hogy ha a NATO ilyet kérne, Magyarországnak akkor mint NATO-tagnak ezt teljesítenie kellene).

„Fiúk, rólatok van szó, a mostani 20-as 30-as korosztályról!!! Ti, akik a táncgálán felidéztétek az egykori, most már csak nosztalgikus élményt, ez nektek is most valósággá válhat. Tudjátok, értitek? Mindezt csak ezért mert: „Vesszen Orbán!”?”

– írta a bejegyzésben a fideszes településvezető, aki a végén arra szólította fel helyi fiatalokat, hogy válasszák a "békét" és válasszák a Fideszt. Németh Norbert a fotókról azt írta, jó, hogy valaki anno ezeket kitalálta és megcsinálta, mert "most már egészen más jelentéssel bírnak!"

Mivel a polgármester engedély nélkül használta fel a fotókat, a Saarer Tanzgruppe tiltakozását fejezte ki a poszt alatt.

„A mai napon Németh Norbert, Szár Község polgármestere a Saarer Tanzgruppe 2020. évi Táncbemutató gálájához, illetve annak Regruten című koreográfiájához készített plakátjait használta fel politikai véleménye illusztrálásához. A tánccsoport vezetői egyöntetűen, teljes mértékben elhatárolódnak a fent említett Facebook bejegyzéstől, valamint a plakátok engedély nélküli, politikai célokra történő felhasználásától.”

- idézi a Magyar Hang a tiltakozást. A tánccsoport a közleményében arra is kitért, hogy megkérték a polgármestert, haladéktalanul távolítsa el a jogtalanul felhasznált fotókat, és hogy a jövőben a tánccsoport semelyik tagját, azok családtagjait, és a csoportot segítő önkénteseket se használja fel politikai propagandára. A cikk szerint Németh a képeket pár órával később eltávolította, de megadta a linket, hogy hol érhetők el.

A Magyar Hang szerint a tánccsoport csatlakozott az ukrajnai háború elől enekülők megsegítésére létrehozott gyűjtéshez, és lehetséges, hogy ez háborította fel a fideszes polgármestert.

A lap szerint tavaly saját választókerülete fideszes országgyűlési képviselőjét, Tessely Zoltánt is meghazudtolta egy bejegyzésben.

"Az ellenzék rendre cáfolja azt a fideszes vádat, hogy katonákat szeretne küldeni Ukrajnába. „Nem tűrjük, hogy bárki azt hazudja az ellenzékről, hogy magyar katonákat akar az orosz-ukrán frontra küldeni” – hangzott el Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltjének pénteki sajtótájékoztatóján. A politikus a hódmezővásárhelyi ügyészség előtt arról is beszélt, hogy feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen rémhírterjesztés, közösség elleni uszítás vádjával"

