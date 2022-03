Nagy a munkaerőhiány a áruházláncoknál: ennyit keresnek a Tescóban és a SPAR-ban a pénztárosok

Ismét is elképesztő munkaerőhiány jellemzi az országot, így a kiskereskedelmi láncoknál is nagy a hiány: Tescoból több mint 300 fő, a Penny-ből 200 fő, a SPAR-tól több mint 100 fő hiányzik. Az elérhető fizetések is folyamatosan emelkednek: egy kasszás ma már közel bruttó 400 ezer forintnak a nettóját is hazaviheti.

Fotó: pixabay.com

Tavaly országosan a legtöbb szakembert szakmunkára keresték az utolsó negyedévben, a második legintenzívebben toborzó területnek a fizikai, segéd és betanított munka, míg a harmadiknak az értékesítés és kereskedelem bizonyult a Profession kutatása szerint.

Éppen ezért 2022 legelején több nagy hazai élelmiszerlánc inflációt meghaladó béremelésről döntött, a szakszervezet szerint a vállalatok a munkaerőhiány miatt lépéskényszerbe kerültek.

A Tescoban kétféle bért kapnak az áruházi dolgozók: az ország nyugati felében, a fővárosban, egyes Pest megyei településeken, az elérhető bruttó bér 374 ezer forint (ez tartalmazza az alapbért, átlagos műszakpótlékot és túlórát, cafetériát és vásárlási kedvezményt is), és nem találtunk olyan települést az országban, ahol bruttó 344 ezer forintnál kevesebbet fizetnének.

A SPAR az áruházi eladóknak, szakeladóknak, pénztárosoknak bruttó 392 ezer forintot kínál, ez azonban már szintén tartalmaz bizonyos elemeket, például a 13. havi fizetést, a dolgozói kedvezményt, az átlagos műszak és teljesítmény- pótlékot, valamint a túlórát is.

A Penny-nél az eladó-pénztáros pozíciónk esetében a kezdő fizetés heti 40 órás műszakban bruttó 269 ezer forint/hónap. Próbaidő utáni átlagosan elérhető jövedelem heti 40 órás műszakban pedig bruttó 372 808 forint/hónap. Emellett jár 14 ezer forintos SZÉP-Kártyára, és bizonyos esetekben még ingyenes szállás is jár.

A diszkontláncoknál senki nem kommunikálja transzparensebben a béreket, így tudjuk, idén az ALDI-nál új belépőként munkát vállaló áruházi eladó, vagy logisztikai munkatárs kezdő bére 8 órás munkarendben 2022. januárjától bruttó 362 600 forintra emelkedett, a 6. évtől pedig bruttó 432 100 forintra nő.

A Lidlnél elérhető belépő bruttó jövedelem 366 ezer forint, 3 év után az összeg 402 ezer forintra nő. Területi különbségek itt is vannak a karrieroldal tanúsága szerint: Szombathely például az elérhető belépő bruttó jövedelem: 398 ezer forint.

Az Auchan nem kommunikálja a széles nyilvánosság felé a retailben elérhető bruttó átlagbéreket, a COOP hálózat nagyrészt franchise rendszerben működik, a bérek tehát nem központilag szabályozottak, eltérnek. A Profession-ön pár ajánlatot találtunk: egy városföldi, egy budapesti és egy kecskeméti üzletben 300 ezer forintos bruttóért kerestek eladót.

Ugyanez a helyzet a REÁL-lal is: nagyrészt franchise rendszerben működnek, a karrieroldalon a béreket nem kommunikálják.

A CBA egyik telephelyére eladó-pénztárost nettó 190-220 ezer forintért keresnek, ennél több adat a bérekről nem lelhető fel.

Fotó: pixabay.com