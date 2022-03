Tüntetnek a benzinkutasok a MOL-székház előtt

A benzinárstop ellen tüntetnek.

A Fidesz-kormány a magyar emberek védelme érdekében és a rezsicsökkentési politikája részeként vezette be tavaly év végén a benzinárstopot.

Fotó: Pixabay

A független benzinkutasok azóta nagyon nehéz helyzetbe kerültek, sok kútnak be is kellett zárnia. A Független Benzinkutak Szövetsége ezért úgy döntött, hogy március 24-én tüntetést szervez a Budapesti MOL székház elé, ahol be fognak számolni a jelenlegi helyzetükről és egy petíciót is átadnak a MOL számára.