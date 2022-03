Márki-Zay Péter: „Orbán Viktorra Putyin utolsó csatlósaként tekintenek az EU-ban"

A politikus egyetért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavaival, szerinte is oldalt kell választanunk, itt és most. „Kelet vagy Nyugat? Putyin vagy Európa” – tette fel a kérdést.

Márki-Zay Péter pénteken Facebook-posztjában azt írta,

Orbán Viktor megszégyenült tegnap Brüsszelben. „Nincs idő tétovázni, egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, kivel vagytok.” – mondta a magyar miniszterelnöknek a hazája szabadságáért harcoló Zelenszkij ukrán elnök.

Hozzátette:

Orbán Viktor megint szégyent hozott Magyarországra. Mert tényleg ideje lenne oldalt választani: mára egyértelművé vált, hogy 12 éves politikája került a történelem szemétdombjára, ő az, aki elszigetelődött, aki elveszítette szövetségeseit, akire Putyin utolsó csatlósaként tekintenek az EU-ban és a NATO-ban. Úgy van, ahogy Zelenszkij ukrán elnök mondta: itt és most oldalt kell választani. Putyin vagy Európa? Kelet vagy Nyugat? Ezt a választást nem bízhatjuk már Orbánra, erről nekünk kell dönteni április 3-án.

"Putyin háborúja egy legyengített, gazdasági válságban lévő, áremelkedésekkel sújtott Magyarországot ért. Mindannyiunk érdeke, hogy a háború mielőbb véget érjen. Ehhez pedig az is kell, hogy Orbán ne finanszírozza tovább Putyin háborúját Paks 2-vel, titkos hitelmegállapodásokkal, az orosz kémbankhoz való ragaszkodással. Az ország biztonságát a NATO és az európai szövetségesi rendszer garantálja. Erről Orbánnak az elmúlt hetekben már legalább háromféle álláspontja volt, hiteltelenné vált külföldön is itthon is. A mi álláspontunk világos: a nyugati szövetségesi rendszer hűséges tagjaként kell megvédenünk Magyarország biztonságát. Ebben Orbán a probléma, a kormányváltás pedig a megoldás. A gazdasági bajok már a háború előtt velünk voltak, így nem tudja ugyanaz kezelni, aki okozta. Gyújtogatóra nem bízhatjuk a tűzoltást."

Az is bebizonyosodott, hogy Orbán nem kapja meg a gazdasági bajok kezelésére szolgáló, fejenként 1,5 millió forintnyi uniós támogatást. Mi hazahozzuk az európai uniós pénzeket, letörjük az évente százmilliárdokba kerülő inflációt, csökkentjük az ÁFÁ-t és adómentessé tesszük a minimálbért. Az orosz érdekek helyett pedig a magyar érdekeket szolgáljuk a gazdaságban is. Orbán nem a megoldás, hanem a probléma maga. A megoldás a kormányváltás

- zárta posztját Márki-Zay.