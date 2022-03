Egy sokoldalú eszköz, ami mindig jól jön otthon: a fúrógép

A fúráshoz sokféle szerszámot vásárolhatunk és használhatunk, azonban érdemes először átgondolni, hogy milyen célból szeretnénk fúrni, mekkora lyukra van szükségünk. Általában a fúrógépek, fúróhegyek csomagolása nagy segítség lehet számunkra, ott ugyanis fel van tüntetve minden hasznos információ. (x)

A fúróhegy átmérőjéből kiderül, hogy mekkora lesz az általunk létrehozott lyuk, a spirálozásából pedig megtudhatjuk, hogy milyen anyaghoz célszerű azt használni. Ebben a bejegyzésben minden fontos információt összegyűjtöttünk a fúrógépek világáról.

Általános tippek fúráshoz

Kezdjük az elején néhány praktikus információval és tippel magával a tevékenységgel kapcsolatban, általánosságban! Legyen szó akár fa, fém, tégla vagy beton fúrásáról, mindig jelöljük be a kiindulási pontot és azt tartsuk. Ezt elég lehet akár csak ceruzával vagy jelölőfilccel megtenni, de fémek esetében hasznos trükk, ha szöggel ráütünk a kezdeti pontra, melybe a fúróhegy bele tud majd kapni.

Fa fúrásánál ez valamivel egyszerűbb, mivel a fához való fúróhegyek spirálja tűhegyben végződik, mely segít, hogy ne csússzon el az eszköz a felületen. Ha a helyzet nem indokolja másképp, akkor mindig merőlegesen fúrjunk, így tudjuk tartani a kezdeti bemért szögeket. Minél erősebb a fúrni kívánt anyag, annál erősebb gépet érdemes választani, illetve az is fontos szempont a vásárlásnál, hogy akkus vagy hálózati csatlakoztatású a gép.

Ütvefúrógépek

Az ütvefúró egy mechanikus, kilincsműves meghajtású gép, melyet fúrásra, ütvefúrásra és vésésre lehet használni. Normál fúrószárakkalés erőteljes motorral rendelkezik, így alapvetően kövek fúrásához tervezték. A házi munkálatok során leginkább akkor vesszük hasznát, ha a falba szeretnénk fúrni valamit. Például, ha felfúrnánk egy újabb családi képet a nappali falára, akkor azt megtehetjük ütvefúróval is. Érdemes egy műanyag tiplivel nekiállni ennek a feladatnak, mely aztán meghatározza a lyuk mélységét is, abba pedig könnyedén behajthatjuk a csavart és már fel is akaszthatjuk a képet.A kialakításnál érdemes figyelni, hogy a markolat csúszásmentes és gumírozott legyen, ezzel biztosítva a stabil tartást munka közben.

Fúró-csavarozógép

Az akkumulátoros fúró-csavarozógép egy erőskészülék. Használata sokoldalú, nagy teljesítményének és magas forgatónyomatékának köszönhetően pedig könnyedén megbirkózik bármilyen csavarozási vagy fúrási feladattal. A profibb készülékek esetében a fordulatszám-szabályozó elektronikusan a megmunkálandó anyag tulajdonságaihoz igazítja a fordulatszámot.

Fúrókalapács

Ez a pneumatikus meghajtású gép speciális SDS fúrószárakkal és vésőszárakkal használható. Elsősorban beton fúrásához tervezték, de normál fúrószárat befogó tokmányadapterrel használható fa és fém fúrásához is.

A piacot főként az Einhell, Hyundai, Makita és DeWalt fúrógép márkák uralják, ezek a nemzetközi hátterű termékek garantált minőséget fognak hozni. Az egyes típusok közötti választék óriási, így érdemes a teljesítmény és funkciók szerint, a saját célunknak megfelelően kiválasztani a terméket. Legyen szó például képek, festmények, parafatáblák vagy tükrök falra fúrásáról, rendkívül hasznos, ha van otthon egy fúrógépünk, mellyel mindig gyors és precíz munkát végezhetünk.

Látható a fentiek alapján, hogy bár számos különböző típusú és márkájú fúrógép létezik, bizonyos paraméterek alapján viszont mindenki megtalálhatja közöttük a leginkább megfelelőt. Ehhez érdemes szétnézni a Szerszámkell webáruház széles választékában is.

Partner tartalom (x)