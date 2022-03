Orbán: Most tapasztalat és nyugalom kell

Ez most egy más időszak, most nyugalom, tapasztalat és megfontoltság kell, ezen "nemcsak a békénk és a biztonságunk múlik", hanem a jövőbeli tervezés is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Zalaegerszegen.



Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya átadóünnepségén Zalaegerszegen 2022. március 26-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kormányfő a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya átadásán hangsúlyozta:

emellett jó gazdaságpolitika kell, amely nyitva hagyja a lehetőségét annak, hogy a tesztpályához hasonló beruházások legyenek még a nehéz időszakokban is Magyarországon.

Hozzátette:

ha nincsenek ilyen nagy fejlesztések a nehéz időkben, akkor hiába jönnek el a jó idők, nincs előkészítve annak a lehetősége, hogy a jó időket kihasználjuk.