Ha békét akarunk, nem szavazhatunk a baloldalra. Ha békét akarunk, csak a nemzeti oldal, csak a Fidesz és a KDNP képes megadni ezt Magyarország számára – jelentette ki a kormányfő szombaton.

Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren rendezett állami díszünnepségen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján, 2022. március 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor Facebook-oldalán tett közzé egy, a zalai kampányútján készült videót. A miniszterelnök azt mondta: a háború, amely "felhőként rátelepedett" erre az országgyűlési választásra, nem csökkentette a választás tétjét, hanem "az egekbe emelte".

Ennek a választásnak most már nemcsak az a tétje, hogy visszamegyünk-e oda, ahol 2010 előtt voltunk, ennek most már háború és béke is a tétje