Választás előtt még nőtt a képviselők bére, Kövér László 254 ezres emelést kapott

Az átlagkereset alakulását követő automatizmus miatt mindegyik képviselő legalább 100 ezer forinttal többet kap márciustól, de a különféle szorzók miatt az összeg a legtöbbjüknél ennél magasabb.

A 24.hu cikke szerint márciusban már a megemelt fizetésüket fogják kapni az országgyűlési képviselők és más magasrangú személyek a törvénybe beépített, az átlagkeresetek alakulását követő automatizmus miatt. A parlamenti képviselők alapilletménye a cikk szerint 8,7 százalékkal, azaz 106 ezer forinttal emelkedik, ám a különféle szerzóknak köszönhetően a politikusok nagy része ennél jóval nagyobb béremelést fog kapni.

A lap szerint az emelés pontos mértékét csak azután tudták kiszámolni, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kiadta, hogy tavaly 438,4 ezer forint volt a bruttó átlagkereset. A képviselői alapilletményt megállapító jogszabály ugyanis az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosát állapítja meg, vagyis a képviselői alapilletmény márciustól 1 millió 316 ezer forintra nő.

"A képviselői tisztséget is betöltő minisztereken és az államtitkárokon kívül (akik cserében megkapják a miniszteri és államtitkári fizetést is) azonban szinte minden képviselő nagyobb illetményt kap ennél, mert már egyetlen bizottsági hely esetén is 1 millió 580 ezer forintos fizetés jár.

Több mint 1,8 millió forint dukál a törvényalkotási bizottsági tagság után, illetve annak, aki két bizottságnak is tagja. A bizottsági alelnökök közel 2 millió forintot kapnak, a bizottsági elnökök és frakcióvezető-helyettesek, továbbá a jegyzők (ez együtt több mint 40 képviselő) pedig 2 millió 240 ezret"

- foglalja össze a lap.

A hét frakcióvezetőnek, a hat parlamenti alelnöknek, a háznagy Mátrai Mártának 212 ezer forintos a bérnövekménye, amivel már 2,6 millió forint fölé nő a bérük (bruttóban). Kövér László házelnök 254 ezres emeléssel számolhat, ezzel pedig bruttó 3,6 millió forint a havi illetménye – írja a lap.

A választás után a Parlamenttől búcsúzó képviselők csak az új országgyűlés megalakulásáig kapják a megemelt fizetésüket, ez körülbelül három hónapot jelent, vagyis átlagosan plusz félmillió forintot nyernek az emeléssel.

A 24.hu emlékeztet rá, a mostani parlamenti ciklusban szépen emelkedett a képviselők fizetése, a ciklus elején, 2018 nyarán ugyanis még csak 750 ezer forint volt a havi tiszteletdíjuk. Az illetménynövekedés más juttatásra is hatással van: 40 ezer forinttal nő a vidéki képviselők albérlet-támogatása, irodabérlésre pedig 80 ezer forinttal költhetnek többet.

A cikk szerint Áder János leköszönő köztársasági elnök is jól jár az emelésseé, ő 280 ezerrel kap többet, így 3,9 millió forintra (bruttó) nő az illetménye márciustól. Erről pedig azután sem kell lemondania, amikor májusban lejár a mandátuma és Novák Katalin váltja őt a köztársasági elnöki székben.

A 24.hu szerint a legjobban Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, korábban fideszes országgyűlési képviselő járt, az ő fizetését ugyanis az átlagkereset 12-szeresében állapítja meg a törvény. Domokos így 424 ezer forintos emelsét kap, amivel a bére bruttó 5 millió 266 ezer forint márciustól. Ezzel pedig még a korábbi csúcstartó Matolcsy György jegybankelnököt is megelőzi, akinek 2016-ban 5 millió forintban határozták meg a fizetését.