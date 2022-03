Márki Zay Péter: Orbán Viktor büszke pedofil lenne, ha ebből tudna lopni

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje Budán tartott utcai fórumot.

Eddig megfogalmazott kemény kritikáit is fokozva bírálta a kormányt például a vakcinabeszerzés, illetve a járványkezelés ügyében egy budai utcafórumon Márki-Zay Péter, az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje, de sok mindent mondott a háborút érintő kormányzati retorikáról, valamint Orbán Viktor eddigi politikai pályájáról is. Többek között megformálta azt a véleményét is, miszerint

„...teljes pályája mutatja azt, ha éppenséggel ebből tudna lopni, Orbán Viktor büszke pedofil lenne.”

Márki-Zay a választókerületi jelöltekkel közösen voksolásra biztatta a budaiakat, megígérve, hogy ha kormányra kerül, akkor nemcsak hogy nem törlik el a minimálbért, hanem adómentes lesz, sőt megduplázzák a gyest is.