Szelektív Orbán emlékezete? 2008-ban még támogatta Ukrajna NATO tagságát

Orbán pár napja egyértelműen jelentette ki, hogy ez nem a mi háborúnk. Szerinte egy régi történet, hogy ez a háború pontosan miről szól, hogyan; ennek van történeti alapja, van nagyon világos katonapolitikai alapja, van kulturális alapja, de ezt majd az érintett felek megvitatják egymással.



Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a NATO-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2017. május 25-én. (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy:

Szerinte sose vettünk részt abban a vitában, hogy akkor ők milyen katonai-biztonsági megállapodást kötnek egymással, ad-e Oroszország Ukrajnának biztonsági garanciát, Ukrajna ad-e Oroszországnak biztonsági garanciát, beléphet-e Ukrajna a NATO-ba, vagy nem léphet be.

Hogy mi ebben az érdekes ebben?

Hát az, hogy amikor ezt az álláspontot képviselte a Hír TV-nek adott interjúban.

Ez a semlegesség nem a békegalambbá váló eddigi kijelentések miatt érdekes, hanem azért mert Orbán Viktor nem mondott igazat. Ugyanis szerint nemhogy most, de soha sem vett részt abban a vitában, hogy Ukrajna NATO-tag lehet-e.

A 2008-as orosz-grúz háború idején teljesen más véleményen volt, akkor ezelőtt 14 évvel kijelentette:

Meggyőződésem, hogy a NATO-csúcson legutóbb rossz döntés született. Ukrajnát is és Grúziát is fel kellett volna venni a NATO tagjainak a sorába. Ezt a döntést előbb-utóbb meg kell hozni. És minél hamarabb hozzuk meg, annál inkább megakadályozzuk, hogy olyasmi történjen a világban, mint most történt.