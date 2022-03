Kósa Lajos szerint bűncselekmény volt az orosz hekkerek támadása a külügy rendszere ellen

A fideszes parlamenti képviselő, a honvédelmi és rendészeti bizottság feje egy kalap alá vette az orosz titkosszolgálatokhoz köthető hekkerek több éves tevékenységét a hétfői, kormánypárti sajtótermékek honlapjait ért hekkeléssel, szerinte mindegyik bűncselekmény. A 444 erről és a V4-es országok budapesti találkozójának lefújásáról is kérdezte a kormánypárti képviselőket, nem mindenki örült a kérdéseknek.

A 444 cikke szerint a fideszes képviselők nem nagyon mutatkoznak nagy nyilvánosság előtt, ezért a településekre szervezett beruházás-átadásokon és más kampányszagú eseményeken eredtek a lap riporterei a képviselők nyomába, hogy megkérdezzék, mi a véleményük a V4-ek látható széteséséről, illetve az orosz titkosszolgálatokhoz köthető hekkerek magyarországi akcióiról.

Fotó: Facebook/Kósa Lajos

Kósa Lajost, a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának elnökét egy debreceni bokrétaavatón kérdezték az orosz titkosszolgálat nyomulásának újabb fejezetéről. Kósa előbb visszakérdezett, hogy nem tudja, a bizottság elnöki posztja milyen "speciális aspektust" jelent az üggyel kapcsolatban, erre a 444 riportere felvilágosította, hogy a Kósa által vezetett bizottság felel a Belügyminisztériumért, amely a magyar kibervédelemért felel, és hát Kósa képviselőként olyan kormányt támogat a parlament, amely ezekért a rendszerekért felel.

Kósa ekkor már szikrát kapott, és elmondta, ugyanúgy elítéli a hekkertámadásokat, ha azok a 888.hu-t támadják, vagy a 444-et, vagy a magyar külügy rendszerei ellen. (Kósa itt arra utalt, hogy hétfőn az Anonymus hekkercsoport több magyar kormánypárti médiatermék honlapját is meghekkelte.) Hozzátette, mindegyik támadást elítéli, mert meglátása szerint ezek bűncselekmények. Szerinte ugyanakkor az óvatosan kezelendő, hogy orosz hekkerek csinálták-e a magyar külügy rendszere elleni támadást, mert

"háború dúl mellettünk, Ukrajnában, Oroszország az agresszor, ez nyilvánvaló, de a háborúval kapcsolatban, meg az ilyen hírekkel kapcsolatban van elképesztő mennyiségű, a fake news, a hekkelés."

A riporter pontosító felvetésére, miszerint a Direkt36-nak megerősítették az orosz hekkerek ténykedését (és hogy oroszok voltak), Kósa azt felelte, hogy hát azért egy jó hekkernek könnyű azt a látszatot keltenie, mint hogyha más lenne, és kérte, hogy a háború miatt mindenki kezelje óvatosabban a híreket.

Révész Máriusz kormánybiztost egy tanösvényen átadóján kérdezte a 444, hogy mit gondol arról, hogy elmarad a V4-es védelmi miniszterek csúcstalálkozója. Révész azt felelte, még nem gondolkozott az ügyön, mert hogy előző nap bringapályát adott át, konferencián volt. Amikor rákérdezett a riporter, hogy arról azért értesült-e, hogy a cseh és lengyel kormányok egyre kevésbé vannak jóban a magyarral, akkor Révész azt felete, hogy ő arról értesült, hogy a "baloldali lapoknak egy része folyamatos hazudozásban van, például Duda elnök úrnak (Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök – a szerk.) a szavait kiforgatták", és utána azt magyarázta, hogy Duda azt mondta, hogy nem Orbán Viktor volt az, aki függővé tette Magyarországot az orosz gáztól, hiába állítják ennek ellekezőjét a "baloldali lapok" (a riporter jelezte, hogy az érintett lapok ezt ki is javították). Révész még azt is állította, hogy "Magyarország sosem vétózott meg egyetlen uniós döntés sem, Magyarország azt képviseli, amit az uniós döntéshozatalban az uniós tagországok többsége képvisel." A további kérdések elől elsétált.

Tuzson Bence államtitkárt egy "kuvaszátadó" rendezvényen faggatták ugyanebben a témában, Tuzson terelt is egyből, mint a pásztorkutyák, hogy egy nagyon szép kutyás eseményen vannak, majd legközelebb válaszol.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára az orosz hekkelés kiderülése kapcsán feltett kérdésre azt válaszolta, ő úgy tudja, hogy az erre illetékes szervek teszik a dolgukat, és "mindenfajta elektronikai eszközzel védik Magyarország nemzetbiztonságát, ahogy eddig is történt. Természetesen ilyen típusú kísérletek minden irányból, hosszú évek óta vannak, ezekre fel kell készülni." A riporter azon felvetésére, hogy a Direkt36 megállapításai szerint ezen kísérleteket a magyar kormány nem jelezte a szövetségesei felé, és ezek a kísérletek sikerrel is jártak, Orbán Balázs azt válaszolta, hogy "ezek viszont a kampányhazugságok részei." A pontosító kérdésre még hozzátette: "Ne higgyenek el mindent, amit a balliberális médiában olvasnak!"

Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára szerint a V4-ek halálhírét már sokszor keltették, és ezt a V4-ek mindig túlélték, "úgyhogy ahogy a helyzet kinéz, a V4 örökké élni fog. A V4 most is erős, szerintem a legerősebb szövetség az Európai Unióban." Menczer szerint mindegyik V4-es tagállam tudja, hogy együtt gazdaságilag és politikailag is sokkal erősebbek, és már most nagyobb a gazdasági erejük, mint a német és francia tagállamoké. Arra a felvetésre, hogy akkor mégis miért nem jöttek el a budapesti találkozóra, Mencszer annyit felelt, hogy a riporter erről "kérdezze meg a V4-eket, hogy milyen programjuk van", mert ő most egy iskolaberuházási programon van.