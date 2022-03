Jó hírt kaptak a nyugdíjasok! Évközi nyugdíjemelést lengetett be Tállai András

A választás előtti utolsó héten elhangzó ígéretet a Pénzügyminisztérium fideszes államtitkára az orosz-ukrán háború miatt a tervezettnél nagyobb mértékben felpörgő inflációval magyarázta. Természetesen előkerült megint a fideszes "a baloldal háborúba sodorná az országot"-kampányszlogen is.

A Mediaworks Hírcentrumnak nyilatkozott (amit pedig a Magyar Nemzet közölt) Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára, aki szerint

A kormány nem hagyja, hogy a magyar emberekkel, és különösen a magyar nyugdíjasokkal fizettessék meg a háború árát. Ha az ukrajnai konfliktus miatt a vártnál jobban megemelkedik az infláció, akkor a kormány év közben, júniusban nyugdíjemelést biztosít.

Tállai szerint a legfontosabb az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, emellett pedig azt is garantálni kell, hogy ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát. Az államtitkár hozzátette, a magyar kormánynak külön is figyelnie kell a nyugdíjasokra, a Pénzügyminisztérium ezért is elemzi folyamatosan az infláció alakulását.

Ha a folyamatok szükségessé teszik, nyáron évközi nyugdíjemelés következik

– mondta a politikus, aki arra is kitért, hogyha az év második felében is folytatódik az áremelkedés, novemberben újra kapnak nyugdíjemelést az idősek. A 13. havi nyugdíjról azt mondta, azt eltörölné a baloldal.

Az idősek tudják, mit jelent a háború, és nem kérnek baloldal a háborújából

- magyarázta az államtitkár.

Tállai András még megismételte a kormányzati mantrát arról, hogy a "baloldal háborúba sodorná az országot, fegyvereket és katonákat küldene Ukrajnába", ami több okból sem igaz, ennek kapcsán a lakmusz.hu és a Válasz Online cikkeit ajánlanánk.