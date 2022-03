Budai szerint Győzike nem lépett be a Fideszbe, így magyarázkodik a kormánypárti politikus

„Először is, nem lépett be a Fideszbe Gáspár Győző” – kezdte válaszát Budai Gyula, akitől a Spirit FM-en azt kérdezték, hogy miért a politikus külügyminisztériumi irodájában léptette be a pártba a celebet.

Fotó: Facebook

Majd azzal folytatja, hogy régóta ismeri Győzikét és a családját, jó viszonyban vannak.

A Fideszbe való felvétel feltételeit is ismerteti a politikus. Eszerint három ajánlás szükséges ahhoz, hogy valaki párttag legyen.

