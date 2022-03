Kósa Lajos és Szabó Tünde könnyen elbukhatja a vasárnapi választást a körzetében

Noha sem a Hajdú-Bihar megye 1-es (Debrecen nyugati-északnyugati része és agglomerációja), sem pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es (kizárólag nyíregyházi szavazókörökből álló) egyéni választókerületek nem számítanak a klasszikus értelemben vett csatatérkörzetnek, az egyesült ellenzéknek idén ezen a két helyen esélye lehet az egyéni mandátum megszerzésére.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszél a fedett pályás atlétikai országos bajnokság megnyitóján a nyíregyházi atlétikai centrumban 2022. február 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A két megyében más egyéni győzelemre alig van reális esély, a további körzetekben négy éve jellemzően 50 százalék fölötti eredménnyel nyert a fideszes jelölt, de ahol ez alatt maradtak, ott is 47,9-49,4 százalékot kaptak a kormánypárti indulók – írja a Telex.

Ezen a két helyen viszont, bár a 2018-as választáson egyaránt a Fidesz–KNDP jelöltjei nyertek, sem a debreceni – Fidesz-alapító, sokat bizonyított – Kósa Lajos korábbi polgármesternek, a parlament honvédelmi bizottsága elnökének, sem pedig a nyíregyházi Szabó Tünde sportért felelős államtitkárnak nem volt meggyőző a fölénye:

mindketten a szavazatok érezhetően kevesebb mint 50 százalékával nyertek.

A fideszes fellegvárnak számító Debrecenben Kósa Lajos négy éve csak 47,36 százalékot kapott (ez 23 441 leadott szavazatot jelent), amivel gyengébben szerepelt a Fidesz országos listás eredményénél (49,27%). Igaz, a pártjához képest helyben jobb eredményt ért el: ebben a választókerületben ugyanis a Fidesz listája csak 47,03 százalékot kapott.

Míg Debrecenben az ellenzéki egység és Kósa elmúlt évei, évtizede ellenére most a Fidesz és a fideszes jelölt esélyes a győzelemre, addig ugyanez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es számú választókörzetről és annak fideszes jelöltjéről már nehezebben jelenthető ki.

Az ellenzéknek itt az előválasztáson győztes jelöltje a jobbikos önkormányzati képviselő, Lengyel Máté lett. Neki viszont Szabó mellett egy harmadik, helyben és országosan is ismert indulóval is meg kell majd küzdenie. A nyíregyházi közéletben is ismert Helmezczy Lászlóval, akinek neve sokaknak ismerősen csenghet. A korábban a Fidesz, majd az Együtt és a DK színeiben, idén pedig a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom jelöltjeként induló Helmeczy volt már MLSZ-alelnök, de ismerhetjük a csengeri örökösnő ügyvédjeként is.

Szabó Tünde 2018-ban is csak 40,34 százalékkal végzett az élen, így Lengyelnek matematikailag összejöhetne a győzelem.

