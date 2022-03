A lengyelek megteszik, amit Orban nem mer megcselekedni: leválnak az orosz energiafüggőségről

Drasztikusan leválna Lengyelország az orosz energiahordozókról. A miniszterelnök bejelentése szerint megszüntetik a szén importját és az év végén elbúcsúznak az orosz olajtól is.

Lengyelország lépéseket tesz annak érdekében, hogy 2022 végére beszüntesse az összes orosz olajimportot – mondta a miniszterelnök szerdán.

Ez azért is fontos lépés, mert több ország továbbra sem tud érdemi lépéseket tenni: a magyar kormány álláspontja ismert, de Németország is a hezitálók táborát erősíti. Utóbbi éppen szerdán vezetett be úgynevezett korai figyelmeztetési szintet az orosz földgázszállítás kapcsánés energiatakarékosságra szólította fel a fogyasztókat az ukrajnai háború közepette.

