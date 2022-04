Az esőzés havazásba fordul a hétvége folyamán.

MTI/Czeglédi Zsolt

Az idokep.hu előrejelzése szerint szombaton felhős, borongós időben lesz részünk, és egyre többfelé számíthatunk majd esőre, záporra, havas esőre, az esti óráktól pedig havazásra is. A hegycsúcsokon már napközben is havazhat. Az északi-északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, nyugaton, északnyugaton erős lökések is. Délután 4 és 11 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, egyedül a Dél-Alföldön lesz enyhébb az idő.

Vasárnap kezdetben sokfelé várható havas eső, havazás, néhol eső is. Délután azonban már csak az Alföldön valószínű elszórtan kisebb eső, egy-egy zápor, illetve hózápor. A nap második felében északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. Élénk, erős, a Dunántúlon néhol viharos lesz az északi-északnyugati szél. Vasárnap már csak 4-9 fok lehet.