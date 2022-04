A biztos szavazók körében mindkettő 47%-on áll.

MTI/Veres Nándor

A Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért listája is a biztos szavazó pártválasztók 47 százalékénak szavazatára számíthat – derült ki a Publicus Intézet Népszava számára készített felméréséből. Ez többek között azért is érdekes, mert a Medián biztos Fidesz-győzelmet jósolt, míg minden egyéb kutatóintézet szoros eredményre számít – számol be a 24.hu.

A Publicus Intézet vezetője elmondta: a választók 5-7 százalékos csoportja a kampány utolsó pillanatában dönti el, hogy elmegy-e szavazni, és ha igen, kire voksol.

Az is az ellenzék esélyeit növeli, hogy ebben, a választás előtti utolsó mérésben az ellenzéki szavazók mozgósítottsága, részvételi szándéka öt százalékponttal magasabb, mint a kormánypártoké

– vélekedett Pulai András, aki egyúttal hangsúlyozta: a mostani adataik a hazai listás eredményre vonatkoznak, amelyekből bár valószínűsíthető a rendkívül szoros eredmény, de nem következik ellenzéki győzelem. Ehhez ugyanis a listán elért jó eredménynél több kell: az egyéni választókerületekben pedig úgy véli, hogy az ellenzéknek nehezebb dolga lesz, de a külhoni, illetve a levélszavazatok is hatással lesznek a voksolás kimenetelére.

Emiatt Pulai úgy gondolja, jó ideig nem lesz végleges eredmény.