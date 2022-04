Hét társadalmi csoport, akiket Orbán Viktor sikeresen egymás ellen fordított

Az egyik, ha nem a legnagyobb bűne Orbán Viktornak és a 12 éve kormányon lévő Fidesznek, hogy a pofonegyszerű "oszd meg és uralkodj" elve alapján igyekezett egymás ellen hangolni olyan társadalmi csoportokat, akik – bár nem értenek egyet bizonyos témakörökben – nem feltétlenül voltak egymás ellenségei.



1. Anyaországi magyarok és határon túliak

Amikor 2004-ben a Gyurcsány-kormány félelemkeltésen alapuló kampányának hatására a magyar választók többsége a határon túliak kettős állampolgársága ellen voksolt, a Fidesz már tudta: ha újra kormányra kerülnek, első dolguk lesz ezt megadni a külhoniaknak, sőt, szavazati jog is járt mellé.

Emlékeznek ugye Mikola István beszédére, aki úgy számolt, 20 évre bebiztosíthatják ezzel a hatalmat:

A határon túli magyarok Orbán-imádata ekkor ért csúcsra, és azóta sem lankadt. Az anyaországi magyarokat pedig nemcsak a külhoniakkal állította szembe ez a számító húzás a Fidesz részéről, hanem tovább mélyítette az árkot a fideszes és nem fideszes érzelmű magyarok között is.

2. Idősek és fiatalok

A Fidesz semmit nem bíz a véletlenre. Orbán Viktor minden egyes mondatát még elhangzása előtt lemérik egy képzeletbeli patikamérlegen, és úgy kalibrálják, hogy pontosan illeszkedjen ahhoz a közvélekedéshez, amit a többség képvisel. A fiatalok pechjére a magyar is egy elöregedő társadalom, és a kormány számára sokkal kifizetődőbb az időseknek kedvezni, hiszen jóval népesebb és fegyelmezettebb szavazótábort képviselnek.

Így eszkalálódott az ellentét nagyszülők és unokák között, sok esetben az idősek részéről némi juttatásért cserébe figyelmen kívül hagyva, hogy leszármazottaik jövőjéről kellene felelősen dönteni. A családi asztaloknál kirobbanó vitákról nem is beszélve, amelyek kibékíthetetlen ellentétekhez vezettek idősek és fiatalok között.

3. Nemzeti érzelműek és liberálisok

Egy jól működő társadalomban – a szélsőségeket leszámítva – békésen megfér egymás mellett mindenfajta politikai nézet. A Fidesz viszont – élén Orbán Viktorral – hadat üzent azoknak, akik mást merészelnek gondolni a világról, mint ami pártjának pillanatnyi álláspontja.

Van azért egy sejtésünk, hogy a szitokszóként használt liberális jelzőt is bemérték, és arra jutottak, hogy megéri azoknak kedveskedni, akik e szó hallatán harcba hívhatók. Meg aztán arra is emlékezhetünk, hogy eleinte a Fidesz is liberális párt volt, majd Orbán rájöhetett, hogy a nemzeti maszlaggal leöntve több szavazót tud maga mellé állítani. Ennyyit az elvekről.

4. Budapest-vidék

Budapesten hagyományosan népszerűtlen volt a Fidesz, és ez a tendencia megállíthatatlannak tűnik. Gyökerezik ez abból a világszerte megfigyelhető trendből, hogy a nagyvárosok, urbanizáltabb vidékek lakossága toleránsabb, elfogadóbb a társadalom tőle bármilyen téren különböző csoportjai iránt. No meg a Fidesz kommunikációja elsősorban a tájékozatlanabb, alacsonyabb iskolázottságú rétegekre épít, ők pedig legnagyobb arányban a falvak lakói, míg a nagyvárosokban és kiváltképp a fővárosban országos átlag fölött mozog a diplomások, és ezzel együtt a tájékozottabb rétegek aránya. A kormány kommunikációja erősen épít arra, hogy Budapestet – főleg mióta ellenzéki vezetésű lett – szembeállítsa az elmaradottabb térségek lakóival, és egyfajta bűnbakként állítsa be.

5. Gyermekes családok-gyermektelenek

"A gyermek áldás" – halljuk úton-útfélen a kormánypropaganda által. Ezt még megtoldották azzal, hogy számos kedvezményt biztosítanak a gyermekes családoknak. Igen ám, de a pénz nem a jóságos Orbán Viktor zsebéből vándorol a családok számlájára, hanem azok fizetik ezt meg, akik egyedülállók, vagy még nem jött össze nekik a poronty, urambocsá' nem is akarnak gyermeket. De mi lesz, ha mindenkinek négy gyereke lesz Magyarországon? Senki nem fizet majd szja-t?

Bár Orbán Viktor olvasatában a gyerek nem más, mint közjószág:

6. Focirajongók-focit (már) nem kedvelők

Nem egészséges, ha egy ország vezetője saját hóbortját a lakosság adójából finanszírozza. Ráadásul az Orbán-kormány egyik legsikertelenebb projektje a magyar foci "felvirágoztatása" volt az elmúlt 12 évben. Válogatottunk jelenleg a FIFA-ranglista 40. helye körül tanyázik, és bár akadtak apró "sikerek" (kétszer kijutottunk a jelentősen felduzzasztott létszámú foci Eb-re, és a Fradi bejutott a BL-be), amennyi pénzt erre elvertek, annak a töredéke sem fog soha megtérülni. Joggal vetheti hát Orbán és a mellette kitartó fociultrák szemére az egyszeri polgár: miért nem finanszírozzák a szurkolók saját csapatuk fenntartását?

7. Vallásosak-ateisták

Az egyházak túlzó és feltétel nélküli pénzelése, ingatlanok átadása és a számos helyen kötelezővé tett hitoktatás erős visszatetszést kelt a magyar társadalom egyébként jóval népesebb, nem vallásos részében. Az EU-s pénzből elvégzett templomfelújításokért pedig cserébe a miséken/istentiszteleteken burkolt vagy nem is annyira burkolt kormánypropaganda jut a híveknek. Nem túl szerencsés kereszténynek neveznie magát egy olyan kormánynak, amelynek a tízparancsolatból talán egyetlen pontot sem sikerült eddig betartania.

A sor természetesen még folytatható lenne, de kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére is. Kiket fordított még sikerrel egymás ellen a Fidesz-kormány? Mi volt az elmúlt 12 év legnagyobb bűne, amit Orbán Viktor elkövetett a magyarság ellen?