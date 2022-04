Több kormánypárti politikus is szavazott már

Áder János leköszönő köztársasági elnök ugyanabban a szavazókörben voksolt, ahol Orbán Viktor is.

A Telex cikke szerint Áder János leköszönő köztársasási elnök és felesége, Herczegh Anita ugyanabban a választókörben adta le voksát (53-as szavazókör, 12. kerületi Béla király út), mint ahol Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó is szavazott.

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita leadja szavazatát az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson a Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2022. április 3-án

A Telex egy másik cikke szerint Lázár János is leadta már a szavazatát Hódmezővásárhelyen. Az országgyűlési képviselő Facebook-posztjában azt írta, nemcsak a békére és biztonságra szavazott, de arra is, hogy "legyen jobb vidéken élni. Hogy érvényt szerezzünk annak a programnak, amely több fejlesztést biztosít a vidéki településeknek és több lehetőséget a vidéki embereknek. Köszönöm a választóimnak az eddig támogatást. Arra kérem Önöket, hogy ma mindenképp menjenek el szavazni, dacoljanak a lejárató kampánnyal és a rossz idővel is. Támogassák a Fideszt! Ez a körzet most az egész ország."

A miniszterek közül Varga Judit a családjával együtt szavazott a Facebook-oldalán közzétett bejegyzése szerint, de Varga Mihály pénzügyminiszter is megjelent már az urnáknál, hogy voksoljon a Facebook-bejegyzése szerint.

Hollik István KDNP-s képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója is szavazott, utána pedig nyilatkozott a sajtónak. Az MTI híre szerint Hollik azt hangsúlyozta, hogy a választás tétje az, hogy "meg tudjuk-e őrizni a békét", és a kormánypártokra adandó voksolásra buzdított. Szerinte a Fidesz-KDNP a béke garanciája. Beszélt a gyermekvédelminek keresztelt népszavazásról is.