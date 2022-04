Kis Grófo a fideszesekkel együtt várja a választás eredményét a Bálnában.

A kampányhajrában közös képet is posztolt Orbán Viktor miniszterelnök Kis Grófo mulatóssztárral, Grófo most a fideszesekkel együtt várja a választás eredményét a Bálnában.

A multaós pár napja egy videóban részletezte, hogy mindig is Fidesz-szavazó volt, de most már nyíltabban is beszélni fog erről.

Mi nagyon szeretjük a miniszterelnök urat, csak Ön, csak a Fidesz. Ezt komolyan mondom. Ezelőtt is azok voltunk, de most azt mondtam, itt az ideje felvállalni, és szabad szólás van és megnyilvánulni, elmondani azt, hogy igen, csak a Fidesz! Mi fideszesek vagyunk

– fogalmazott, majd lőttek egy szelfit is a beszélgetés végén, ahogy Kis Grófo mondta, „speciálba”.