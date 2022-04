Lázár: megmondtam, hogy Márki-Zay politikai hulla lesz

Egyelőre a választókerületben szeretné rendbe tenni a dolgokat, még nem gondolkodott állítása szerint kormányzati szerepvállalásban, de még várja Orbán Viktor hívását.

Lázár János meggyőző fölénnyel, közel hétezer szavazattal verte meg Márki-Zay Pétert a Csongrád-Csanád 04-es egyéni választókerületben az adatok 99,08 százalékos feldolgozottsága mellett.

Lázár János, a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőjelöltje sajtótájékoztatót tart Hódmezővásárhelyen, a Fidesz irodában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án

Fotó, címlapkép: MTI/Rosta Tibor

A fideszes politikus pár napja a 24.hu-nak adott nagyinterjút, abban többek között azt magyarázta, hogy a választás napján este 10 órára ellenfele, Márki-Zay "politikai hulla" lesz. Azt is belengette azonban az interjúban Lázár, hogy amennyiben kikapna, úgy legalább négy évre felhagyna a politizálással, viszont ha nyer, akkor az neki nagy legitimációt fog jelenteni, és azt is sejtette, hogy akár újra kormányzati megbízásba is kerülhet.

A Márki-Zay Péterre vonatkozó jóslat bevált, ugyanis az egyesült ellenzék nem tudta megnyerni a választást, helyette a Fidesznek lett újabb kétharmada, ráadásul jelen állás szerint a négy évvel ezelőtt 133 mandátum helyett 2022-ben 135 mandátumot nyertek el.

A 24.hu ennek apropóján készített újabb interjút a vásárhelyi fideszes politikussal, aki az első kérdésre – hogy mit fog kezdeni a példátlan legitimációval, amit a választási eredménye adott – azt felelte, hogy

lezárom a Hódmezővásárhelyet négy éve sújtó polgárháborús időszakot.

Arra a felvetésre, hogy Vásárhelyen még mindig Márki-Zay Péter a polgármester, azt felelte Lázár, hogy "el kell érjük, hogy vége szakadjon a városunkat megosztó polgárháborúnak."

A riporter feltette azt a kérdést is, hogy amennyiben Márki-Zay átveszi a listás mandátumát és beül a Fideszbve, akkor időközi polgármester-választást kell kiírni Váráshelyen, és amennyiben nyer a Fidesz, a testület többsége marad ugyanúgy nem kormánypárti. Erre válaszolta azt Lázár János, hogy abban reménykedik, hogy az országos és a választókerületi eredmények elgondolkodtatják Márki-Zayt, "legalább a hódmezővásárhelyi ügyeket illetően".

Lázár János úgy vélekedett, a közte és az ellenzéki miniszterelnök-jelölt közötti 12 százalékos különbség szerinte elég meggyőző. De azt a feltételezést elutasította, hogy emiatt majd ő válogathat a következő kormányban, hogy milyen tisztséget töltsön be, a győzelme után is dolgozni fog azon, hogy azokat is képviselje a körzetében, akik nem rá szavaztak.

A további, kormányzati pozícióvállalást firtató kérdéseket elhárította Lázár, annyit mondott, a választókerületében kívánja rendezni a sorokat. Hozzátette, szerinte az országnak a jelenlegi háborús helyzetben (utalt az orosz-ukrán háborúra) az a jó, ha minél meggyőzőbb a kormány támogatottsága, ez pedig be is jött a Fidesznek.

Arra a kérdésre, hogy amennyiben a járvány, a háború okozta gazdasági visszaesés és a száguldó infláció kirántja a talajt a kormány lába alól, mi lesz, azt felelte, hogy nem hiszi, hogy ez fog történni – és emiatt kizártnak tartja azt is, hogy egy előrehozott választás legyen mondjuk a ciklus felénél.

(...) Abban viszont biztos vagyok, hogy emberpróbáló kormányzás jön. De ma este nem akarok ilyenre gondolni, mondom, ünnepelni szeretnék.

Az interjú végén előkerült az előző interjúban tett kijelentése, miszerint Márki-Zay vasárnap este 10 órára politikai hulla lesz, ez lesz a veresége ára.

És ez így is történt. Óra, percre stimmelt. Vége van

- válaszolta a felvetésre Lázár János, ugyanakkor arra a kérdésre, hogy a mostani interjú elején még kiegyezést sürgetett Márki-Zay-val, már a következőt válaszolta a fideszes politikus: