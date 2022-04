Hogyan fogja a Fidesz kezelni a ránk váró brutális mértékű gazdasági válságot?

A vasárnapi választásoktól függetlenül a gazdaság romokban, amit most a Fidesznek kell valahogy kezelnie.

És mi az, amit valahogy meg kell tennie? Ki kell igazítania a költségvetést, csúnyábban mondva megszorítást kell bevezetnie. Nagyjából így foglalható össze az, amit megkérdezett közgazdászok, gazdasági elemzők mondanak arról, milyen gazdasági helyzet várja a 2022-es országgyűlési választások győztesét. A magyar gazdaság egy sor olyan nemzetközi hatástól szenved, amitől a járvány utáni kilábalás és az abba belerobbanó orosz-ukrán háború miatt más európai országok is nehéz gazdasági helyzetben vannak. Viszont az elmúlt évek, különösen az elmúlt egy év kifejezetten a választásokra kiélezett gazdaságpolitikája miatt mindezek a hatások sokkal nagyobbat ütnek itthon, mint a határokon túl. A helyzet, ahogy egyik közgazdász forrásunk fogalmazott, reménytelen, de nem kilátástalan: bár a következő kormány előtt nagyon komoly feladatok állnak, amelyek bagatellizálása tényleg nagyon komoly gazdasági összeomlással fenyeget, abban azért van mozgástér, hogy ezeket a feladatokat hogyan hajtják végre. Bár az is igaz, hogy a nemzetközi környezetben is beállhat bármikor olyan változás, ami teljesen keresztülhúzza a következő kormány gazdaságpolitikai számításait – írja a 444.hu.

