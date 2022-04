Márki-Zay Péter döntött a parlamenti mandátum és a polgármesterség között

Bár az egyéni körzetben vereséget szenvedett Lázár Jánostól, Márki-Zay Péter biztos parlamentbe jutó így is, hiszen első helyen szerepel az ellenzéki összfogás listáján.



A hódmezővásárhelyi polgármestert arról kérdezte a helyi televízió, hogy melyik tisztségét viszi tovább a jövőben. Márki-Zay Péter válasza egyértelmű: Hódmezővásárhelyet választja.

Lényegesen kevesebb szavazatot kapott Lázár János is, és én is, mint korábban. Lázár János is kapott már 13.000 szavazatot, én is kaptam már 13500-at. Most mind a ketten 12000 alatt voltunk, fej-fej mellett, a pillanatnyi adatok 150 szavazattal állnak Lázár János mellett.