Dúró Dóra már most jelezte, adott esetben együtt szavazhat a Mi Hazánk a Fidesszel

Mindig azt fogják vizsgálni ilyen együttszavazás előtt, hogy az adott ügy jó-e a magyarságnak.

A Blikknek adott interjút az országgyűlési választás után Dúró Dóra, a parlamentben hét mandátumot megszerző szélsőjobbos Mi Hazánk Mozgalom politikusa. A lap a Mi Hazánk által elért eredményekről és a várható jövőről kérdezte.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese sajtótájékoztatót tart a párt választási eredményváró rendezvényén, a Budapest Kongresszusi Központban az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án

Fotó, címlapkép: MTI/Kovács Tamás

Dúró Dóra elmondta, mindvégig abban bíztak, hogy meglesz az országgyűlésbe való bekerülésük, és hozzátette, "az eredmény azért óriási, mert állami támogatás nélkül értük ezt el."

A párt elnökhelyettese az egyesült demokratikus ellenzéki pártoknak is odaszúrt egyet:

A baloldali ellenzék óriási bukásából világosan kiderült, ebből az ellenzékből a választók nem kérnek, eddig bármelyik formációban indultak, mindig kikaptak. Most érték el a legrosszabb eredményt. Az az idea, hogy az összefogással a szavazókat is egyesíteni tudják, szintén megbukott, nagyjából 1 millió ember elhagyta a bakoldali pártokat a négy évvel ezelőtti eredményükhöz képest. Mindez tehát egy új ellenzék felépítését jelenti, amelyben a Mi Hazánknak jut majd kiemelt szerep.

A Blikk rákérdezett arra is, hogy milyen ügyekben fognak lépni először, mint parlamenti párt. Dúró Dóra erre azt válaszolta, a koronavírus kárvallottjainak ügyében fognak lépni, például hogy méltányos és arányos anyagi kártérítést kapjanak azok, akiket a kötelező oltás miatt rúgtak ki a munkahelyéről. Kitért arra is, hogy az orosz-ukrán háború miatt még fontosabb az élelmiszerbiztonság hosszútávú garantálása, a céljuk az, hogy alapvető élelmiszerek ne hiányozzanak itthonról és a helyben megtermelt élelmiszereket helyben is dolgozzák fel. Felhozta még a mentelmi jog eltörlését is, amit már a kampányban is sokszor emlegetett a pártja.

A Blikk azon kérdésére, hogy lesznek-e olyan ügyek, amelyben együttműködnek a Fidesszel, az elnökhelyettes ezt válaszolta: