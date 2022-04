Hadházy: "A bukás az az elmúlt négy év hibáinak az összességéből adódott"

A korrrupció ellen hosszú évek óta küzdő ellenzéki politikus szerint meg kell újulnia az ellenzéknek, és világos garanciákat kell kiharcolnia ahhoz, hogy egyáltalán beüljön a parlamentbe.

Hosszú interjút adott a 24.hu-nak Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki megnyerte a Zuglói egyéni választókerületet a vasárnapi választáson.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszédet mond az Egységben Magyarországért tüntetésén az MTVA Kunigunda útjai székháza előtt 2022. március 6-án

Fotó, címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

Hadházy Facebookon elemezte az ellenzéki összefogás vereségét, ám nem a miniszterelnök-jelöltjüket hibáztatta, hanem arról értekezett, hogy a vesztes pozícióból hogyan kell továbblépni – vezette fel a 24.hu az interjút, amire Hadházy azt felelte, azért tett nagyon gyorsan javaslatokat az ellenzéknek,

Azt is elmondta, "nyilvánvaló önbecsapás, vagy ha durvábban fogalmazunk, hazugság", hogy önmagában elegendő lenne az összefogás a fideszes rendszer ellen, mert a sikerhez szerinte megújulásra és ellenállásra is szükség lett volna, ám ezek – meglátása szerint – hiányoztak.

Mint mondta, Márki-Zay Péter is igazat adott neki, miszerint amíg a jelenlegi kormányoldali propaganda létezik, addig nem lehet nyerni.

Hozzátette, talán ő is hibázott abban, hogy korábban nem tudta meggyőzni az ellenzék többségét erről, mert közben abban is reménykedett, hogy hátha csak ő látja rosszul a dolgokat. Szerinte a diktatúra állandó emlegetése felesleges, mert az csak egy definíció, arra van szükség, hogy

aktívan tegyünk is az átalakításáért. Elcsalt választás volt, ezt ki kell mondani. A kimondás azonban nem elég. Ha csak sajnálkozunk, de közben mindent ugyanúgy csinálunk tovább, akkor a következő választásnak is hasonló eséllyel tudunk majd nekifutni.

Ki kell hagyni a parlamenti nyitóülést, ha nem teljesülnek a garanciák

Hadházy Ákos szerint az első és legfontosabb kérdés, amit az ellenzéknek tisztáznia kell, hogy felvehető-e egyáltalán a megnyert mandátum? Úgy véli, a válasz erre az igen, de csak abban az esetben, ha arra használja ezt az ellenzék, amire kell.

- mondta el az interjúban a korrupciót hosszú évek óta követő és leleplező politikus, aki a konkrét elvárásait is megfogalmazta az ellenzékkel szemben:

A politikában nagyon fontosak a szimbólumok. Ezért például szerintem csak akkor lehet elmenni a nyitóülésre, ha fontos garanciákat kapunk a későbbiekre nézve. Ha nem kapjuk meg, nem megyünk el. A Fidesznek fontos a nyitóülés. 2018-ban sajnos nem tudtam rávenni a kollégákat a távolmaradásra. Érzésem szerint akkor is a Fidesz volt a háttérben, és nem engedte meg ezt. Jelenleg azonban tudatában kell lennünk: nagyon nem mindegy, hogy egy elcsalt választás után a parlament ellenzéki oldala üres lesz-e, vagy sem. Ez a saját választóink és a nemzetközi közvélemény felé is egy fontos üzenet.

A garanciák kapcsán kifejtette, ezalatt a közintézményekbe való szabad belépést, parlamenti kisebbségből is indítható országgyűlési vizsgálóbizottságot, és a közmédia vezetőjének konszenzusos kiválasztását érti. Ha ez nem lesz meg, és az ellenzék mégis részt vesz a parlamenti nyitóülésen, akkor

A 24.hu felvetésére, miszerint ezt ő sem hiheti, hogy erre a kormánypárt rábólint a negyedik kétharmad után, Hadházy csak annyit felelt, hogy akkor nem lesz ott az ellenzék a nyitóülésen. Azt is hozzátette a lap felvetésére – miszerint a nyilvánosságtól fosztja meg ezzel magát az ellenzék –, hogy eddig is ki voltak zárva a nyilvánosságból, az elmúlt 12 évben nagyon kevés ellenzéki javaslatot szavazott meg a fideszes többség.

Szerinte a parlamenti bizottsági tisztségek (elnök, alelnök) is csak anyagilag jelentenek hasznot az ellenzéki politikusoknak, viszont sok elfoglaltság nincs velük, tehát sokat nem fog veszíteni, ha ezt kihagyja.

- fogalmazott a politikus, aki szerint meg kell hoznia az ellenzéknek ezt az áldozatot, és ezt be is kell jelenteni, hogy nem vesznek részt "a színjátékban."

Láttam már olyat 2018-ban, hogy valaki meghirdette az ellenállást, majd szépen elfoglalt egy olyan parlamenti kamuállást, amely egymillióval toldotta meg az alapfizetését. Én nem vállaltam egy bizottsági tagságot sem, pedig a ciklus végén ez már havi 300 ezer forintot ért volna. De ha az a képviselőség, hogy a szakértők megírnak nekem egy beszédet, amit aztán elmondok a parlamentben, és utána drukkolok, hogy ma én mehetek-e be az ATV-be, akkor abból csak az jön ki, mint most

- magyarázta Hadházy az interjúban, aki szerint az lenne az ellenállás, és ő évek óta mondja, hogy nem szabad bejárni a parlamentbe a fideszes törvényjavaslatok vitájára, hanem helyette járni kell személyesen a falvakat, ahol meg kell találni azt a néhány embert, akikre a későbbiekben is lehet számítani, mert ezzel lehet ellensúlyozni, hogy "a falusi polgármesterek elhajtották a lakosságot a Fideszre szavazni."

A politikus szerint az nem fog működni, hogy a választás előtt egy hónappal lemennek vidékre pultozni az ellenzékiek, a kapcsolatnak valósnak kell lennie. Fölemlegette Orbán 2006-os utasítását, amit az akkori fideszes országgyűlési képviselőknek tett, akiket három hónapra elküldött falura, hogy csak akkor jöjjenek vissza, ha hoznak két nevet minden faluból, "akiket majd felhívhatnak, ha Kubatovnak szüksége van rájuk."

Megújuló ellenzékre van szükség

Hadházy Ákos az interjúban kifejtette, az ellenzék részéről voltak olyanok, akik már a választás éjszakáján elkezdték támadni a miniszterelnök-jelöltjüket, ő arra számított, hogy ezzel azért pár napot várnak. Szerinte ez egy nagyon rossz út, mint ahogy az is, ha a pártok összefogásának vereségét csak a miniszterelnök-jelöltre kennék rá.

A bukás az az elmúlt négy év hibáinak az összességéből adódott. Természetesen voltak a miniszterelnök-jelöltnek is hibái, de a legnagyobb hiba az volt, hogy a játékszabályokért nem küzdöttünk meg. Mit csináltunk korábban? 2019 után például már hiába szerveztem több tüntetést a propaganda ellen, a pártok nem jöttek el, mert azt mondták, hogy az nem fontos. Összefoglalva: nagy veszély lenne, ha a most parlamentbe jutó ellenzéki pártok egyetértenének abban, hogy ők semmit nem csináltak rosszul.

Az interjúban kitértek Hadházy 50 százalék fölötti zuglói győzelmére, ahol az ellenzéki előválasztáson indított másik jelölt, az MSZP-s Tóth Csaba visszalépett, mikor korrupciós ügyekben való esetleges érintettsége felmerült (azóta már gyanúsítottként hallgatták ki, mivel 280 millió forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítják).

Hadházy szerint Zuglóban az működött, hogy a helyiek megértették az üzenetet és változást és megújulást akartak. Hozzátette, sajnos a pártlisták kialakítását a pártok nem bízták a választókra, így a lista egyáltalán nem volt bizonyíték a személyi változásokra.

Megvan a veszély, hogy az említett listáról bekerült emberek beülnek a fizetett pozíciókba. És valóban kockázati tényező, hogy nem lesz megújulás. Nyilvánvaló viszont, hogy borzasztó nehéz gazdasági helyzet jön. Lehet egyfajta káröröm, hogy a Fidesznek kell elvinni a balhét. De megint csak rossz stratégia lenne abban bízni, hogy a ciklus végén majd emiatt újra be lehet menni a parlamentbe. Aki ebben bízik, az ugyanúgy elfecsérli a következő éveket, mint ahogy most is elfecséreltünk négy évet. Az előző ciklusban is voltak a válságok, volt totális kudarccal végződő járványkezelés, volt oroszbarát háborús hozzáállás, és már most látható, hogy beindult az infláció. Ezeket nem élné túl a kormány, ha nem azok a játékszabályok lennének érvényben, melyeket Orbánék kialakítottak. Szerintem normális játékszabályok mellett lehet, hogy megnyerhette volna az ellenzék a választást. Most viszont arra kérem őket, hogy még egyszer gondolják át, min kell változtatni