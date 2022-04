Márki-Zay interjú: a baloldal szavazói megvoltak, a Jobbik viszont elvesztette a saját voksolói kétharmadát

A hatpárti ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje megköszönte Gyurcsánynak, hogy a kampányban hátrébb lépett. Szerinte a kormányoldali propaganda volt a fő ok a vesztésükben, mert az 12 éve agymosást folytat, és így bármilyen képtelenséget is mond, sikerül azt sokakban elültetnie.

A Partizán vendége volt hétfőn Márki-Zay Péter, a hatpárti ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, akitől a hvg.hu szemléje szerint Gulyás Márton először azt kérdezte, hogy mivel magyarázza a kormánypártok jelentős győzelmét.

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke beszédet mond a az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvényén, a Városligeti Műjégpályán az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án Fotó, címlapkép: MTI/Illyés Tibor

A cikk szerint a hódmezővásárhelyi polgármester egy országot járó ismerősének tapasztalatait összegezve válaszolt:

Úgy fogalmazott, most ennek ennyi a megfejtése, de megjelölte a valódi okot is, ami szerinte a propaganda volt, mert

Márki-Zay Péter azt is elmondta, hogy mindenki más eredményt várt előzetesen, ekkora Fidesz-győzelemre senki nem számított.

Volt egy halvány reményünk, hogy meg lehet nyerni ezt a választást, de senki sem gondolta, hogy kétharmadot szerezhet a Fidesz, még az exit pollunk (…) alapján is a listán többségben lett volna az ellenzék

- mondta el a műsorban.

A vereség stratégiai okaiként a cikk szerint a már korábban is említett propagandát és az ellenzéki összefogás modelljét jelölte meg a politikus, mivel elmondása szerint az ellenzéknek az volt a célja, hogy a 2018-as választás minden egyes problémájára megoldást találjanak.

Az egyfordulós választás okozta kihívásra volt válasz az összefogás, a csalások ellen az ellenzéki szavazatszámlálók delegálása, a propaganda ellen pedig igyekeztek mindent megtenni, hogy eljuttassák az üzeneteiket a választókhoz.

- mondta el a Partizánban Márki-Zay, aki szerint ami 2019-ben az önkormányzati választáson működött, az most nem tudott.

A műsorban felmerült, hogy az ellenzéknek közel egymillió szavazója tűnt el a 2018-as választáshoz mérten. Márki-Zay azt válaszolta, egy hónappal ezelőtt már ők is mérték, hogy a 2018-ban Jobbikra szavazók legalább egyharmadát nem tudják megszólítani, de a választás napján kiderült, hogy az arány valójában kétharmados.

- mondta, és hozzátette, a kormányoldali folyamatos gyurcsányozás kifejezetten nekik, a korábbi Jobbik-szavazóknak szólt, ha pedig a

baloldalt veszítettük volna el, mint ahogy most egyes ellenzéki politikusok mondják, abszolút tévesen, akkor nem a Mi Hazánk került volna a parlamentbe most, hanem a Kétfarkú Kutya Párt.

A baloldali szavazók azonban a vásárhelyi polgármester szerint megvannak, és bár volt olyan aggályuk, hogy a baloldali szavazók öt százalékát az ő személye fogja esetleg távoltartani a választástól – januárban volt egy ilyen mérésük, arra alapozták ezt –, végül ez nem következett be, minimális volt a lemorzsolódás abból az irányból.

Azt is látjuk, hogy általában nem a Fidesz szavazatai nőttek – bár egy százezres bővülés van a listán például –, hanem az ellenzékre leadott szavazatok száma csökkent. De hát a Fidesz kampánya az elmúlt fél évben elsősorban az ellenzéki szavazók elbizonytalanításáról szólt. A személyes lejárató kampány is, de a háborús üzenet is