Több milliós végkielégítéssel távoznak a korrupciós ügyekbe keveredett képviselők is

Háromhavi végkielégítésre jogosultak azok a képviselők, akik visszavonulnak vagy nem jutottak be a parlamentbe. Még a legrosszabbul keresők is 4 millió forint körüli összeggel kalkulálhatnak. De a köztársasági elnökké avanzsált Novák Katalin is megkapja korábbi havi fizetésének háromszorosát.

Nem távoznak üres kézzel a parlamentből kieső vagy visszavonuló képviselők: háromhavi végkielégítés jár nekik. Választhatnak, hogy egy összegben kérik, vagy további három hónapig utalják nekik a tiszteletdíjukat. A legrosszabbul kereső képviselők – akik csak az alapdíjat kapják – is 4 millió forint körüli búcsúpénzzel kalkulálhatnak, de

vannak, akiknek körülbelül 6,5 millió forint jár.

A 24.hu számítása szerint összesen 51 képviselő nem folytatja a képviselői munkát, ennyi politikusnak kell majd végkielégítést fizetni. A legtöbben, tizenöten közülük a Fidesz-frakciót erősítették, ahol a győzelem ellenére van némi átalakulás. A választás arányaiban a legjobban a Jobbik képviselőcsoportját forgatta fel, náluk a 17 tagból 13 kimarad a most alakuló Országgyűlésből. Egyedül a KDNP frakcióját nem érintette a választás, mind a 17 kereszténydemokrata megőrizte a helyét.

Jár a búcsúpénz a vesztegetéssel gyanúsított Völner Pál egykori igazságügyi miniszterhelyettesnek is, aki ezzel rövid időn belül a második végkielégítését zsebelheti be, mivel az államtitkári posztról való lemondása után is kapott 6 millió forintot még decemberben. Most 4 millió forintra számíthat. A többi korrupciós ügybe keveredő politikus sem marad végkielégítés nélkül: Simonka György fideszes képviselő, akire az ügyészség nyolc és fél év fegyházbüntetést és 850 milliós vagyonelkobzást kért, 4,5 millió forintot, a szintén fideszes Boldog István közel 6 millió forintot kaphat, csakúgy, mint az MSZP-s Tóth Csaba, akinek márciusban függesztette fel a parlament a mentelmi jogát az ügyészség kérésére, miután 280 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsítják.

