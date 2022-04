Orbán: "Ha az oroszok rubelben kérik, mi abban fizetünk" – Fordulat jöhet a kormány orosz politikájában

Szerda 14 órára nemzetközi sajtótájékoztatót hirdetett meg a Karmelita kolostorba Orbán Viktor Fidesz-elnök, miniszterelnök. A nemzetközi sajtótájékoztatón a Reuters hírügynökség kérdezte meg, hogy kész-e Magyarország eleget tenni annak, hogy rubelben fizessen a gázszállítmányokért. Ha az oroszok azt kérik, akkor rubelben fizetünk a földgázért – válaszolt erre a magyar kormányfő.

Az orosz hitelekről is kérdezték Orbánt a nemzetközi sajtótájékoztatón.

Nekünk nem okoz semmilyen nehézséget rubelben fizetni. Ha az oroszok azt kérik, rubelben fizetünk

– fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Volt egy orosz politikája Magyarországnak és a mi politikai közösségünknek, aminek fontos határpontja volt 2008 – folytatta Orbán. A NATO nem akarta felvenni a grúzokat és ukránokat. A Nyugat úgy döntött akkor, hogy nem veszi fel ezt a két országot. Orbánnak ettől kezdve világos volt, hogy a közép-európai országok ütközőállamokká váltak a NATO és Oroszország között.

Egy új orosz politikát kezdtek el felépíteni ezután. Akkor vette fel a kapcsolatot – 2009 tájékán – Putyinnal.

Ezen a határvonalon haladtunk azóta, de most történt egy fordulat, és új politikát kell kialakítani az oroszokkal

– mondta a miniszterelnök.

Most még vannak a múltból jövő kérdések, de még nem látja Orbán, a jövőben miként alakul az oroszokkal való kapcsolat.

A Kreml által közreadott képen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalása Moszkvában 2022. február 1-jén. MTI/Kreml

Alkalmazkodni kell a háború után létrejövő új geopolitikai rendszerhez

Orbán Viktor beszélt arról, hogy alakult át az oroszok érdekszféra-felfogása, mit tartanak fontosnak a saját biztonságuk érdekében nyugati határaik mentén. Mint a kormányfő mondta, nekünk is e szerint kellett kialakítanunk a kapcsolatrendszerünket Moszkvában az elmúlt évtizedben. A háború azonban ezt felülírta, most egy új rendszer kezdődik, amit még pontosan nem ismerünk, de figyeljük, miként formálódik. Ami lényeges, hogy át kell gondolni az új, most formálódó európai biztonsági rendszert.