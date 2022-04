Megdőlt egy hajmeresztő rekord a fővárosban szombaton

A pénteki hidegfrontot követően, szombaton a Diego nevű viharciklon is átrobogott hazánk felett.

A ciklon hidegfrontja mögött ismét északnyugatira fordult, sokfelé megerősödött, több helyen pedig viharossá fokozódott a szél – írják a meteorolőőgiai szolgálat honlapján.

A szombat délutáni órákban Budapest János-hegyen 26,4 m/s-ot (95 km/h-t) is regisztrált a műszer, vagyis erre a napra vonatkozóan is megdőlt a fővárosi napi szélrekord. Az új szélsőérték 40 év után múlta most felül a korábban, 1982-ben ugyanezen a napon, Budapest Örsöd állomáson mért 26 m/s-os (93,6 km/h-s) napi legerősebb budapesti széllökést.

