"Egyházi vezetők kérték Debrecenben az Úristent, hogy vessen véget a háborúnak"

Egyházi és városi közös ünneplésre, barkaszentelésre, keresztútjárásra és koncertekre hívták a híveket és az érdeklődőket virágvasárnap Debrecenben.



Virgil Bercea, a Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke (b), Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke (b2), Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke (b3), Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke (b4), Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke (b5), Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája (b6) és Papp László polgármester (j) a virágvasárnapi keresztút kezdetén Debrecenben 2022. április 10-én. MTI/Balázs Attila

Papp László, Debrecen polgármestere a rendezvények nyitóünnepségén, a Református Nagytemplom előtt egybegyűlteknek azt mondta, a város őrzi keresztény gyökereit, és "2022-ben az a kötelességünk, hogy gondoskodjunk arról, hogy ez a 21. században is így maradjon".

Most, amikor különös jelentősége van a nemzetek közötti összefogásnak, jó érzés megtapasztalni, hogy az együttműködés határon átívelően is működik – utalt a polgármester arra, hogy a három debreceni mellett most első alkalommal három nagyváradi püspök is jelen volt a virágvasárnapi eseményeken.

Fekete Károly tiszántúli református püspök nagy örömnek nevezte, hogy ismét megrendezhetik a virágvasárnapi menetet, amit a koronavírus-járvány miatt két éven át csak online tartottak. Ugyanakkor, mint mondta, nagy szomorúság, hogy az orosz-ukrán háború miatt most a békéért kell imádkozni.

"Azért jöttünk össze nagyváradi és debreceni püspökök, hogy kérjük az Úristent, minél hamarabb vessen véget ennek a háborúnak"

- mondta Fekete Károly az MTI-nek.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita hozzátette: a virágvasárnap igazi üzenete, hogy bár súlyos szenvedést viselt el Krisztus, de ezen keresztül hozta el nekünk a békét.

"Békét teremteni csak Krisztus tud (...), a tűzszüneti tárgyalások nem hoznak békét, csak Krisztus tud békét hozni, ezért kell hozzá fordulnunk"

- utalt az orosz-ukrán háborúra az érsek-metropolita.

Csűry István királyhágómelléki református püspök azt mondta, a felekezeti együttműködéssel is azt szeretnék elérni, hogy "a magyar közösség éber, erős közösség legyen, amely mindig tud válaszolni az aktuális kérdésekre".

Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus püspök szerint a keresztény felekezetek összefogására a pandémia után és a háború idején különösen nagy szükség van. Hozzátette: ez az összefogás másokat is megszólít arra, hogy az egységet keressék és kövessék.

Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök beszédében Veronikáról emlékezett meg, aki a keresztúton kendőt nyújt Jézusnak, hogy enyhítse a szenvedését.

"Mennyire fontos, hogy a mostani időkben is kendőt, az együttérzés, a testvériség, a szeretet kendőjét tudjuk nyújtani egymásnak, főleg azoknak, akik a háború borzalmait viselik, és menekülnek előle"

- mondta a püspök, majd hozzátette: "de ne csak nekik, a közelünkben élő szenvedőket is, magányosokat is, árvákat, betegeket is vegyük észre, és nyújtsuk nekik Veronika kendőjét testvériességben, szeretetben".

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyés püspök a barkaszenteléskor arra kérte az Istent, "növeld azoknak hitét, akik benned remélnek, hallgasd meg könyörgő imánkat, hogy akik ma virágzó ágakat hozunk a diadalmasan bevonuló Krisztus király elé, a jó cselekedet gyümölcsét teremjük ő általa".

A barkaszentelést követően elindult a keresztútjárás a Nagytemplomtól a Szent Anna-székesegyházig, az út állomásain az elmélkedéseket nagyváradi, beregszászi és debreceni előadóművészek tolmácsolták. A virágvasárnapi programok templomkoncertekkel fejeződtek be Debrecenben.

Fotó: MTI/Balázs Attila