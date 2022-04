24.hu: a 106 körzetből 102-ben erősödött a Fidesz

A lap szerint a Fidesz-KDNP-re többen szavaztak az április 3-án tartott országgyűlési választáson, mint eddig valaha, és az adatokból azt olvasták ki, hogy vidéken a választók 55 százaléka kormánypárti. Bár ez nem látszik, de még a fővárosban is tudott javítani a Fidesz, bár Budán eltűntek a hívei.

Soha ennyi szavazat

A 24.hu cikke szerint a Fidesz-KDNP-re összesen 3 millió 57 ezer 195 fő szavazott a választáson, a rendszerváltás óta soha nem érkezett még pártlistára ennyi szavazat – ebből közel negyedmillió a határontúliak levélszavazata, amellyel kapcsolatban többen is aggályokat vetettek fel a vajdasági és erdélyi esetek nyomán, de sem a Nemzeti Választási Bizottság, sem a Kúria nem foglalkozott érdemben az üggyel.

Győztünk tábla a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án

Fotó, címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

Belföldön a Fidesz-KDNP 2 809 238 voksot kapott a listájára, ami a lap szerint ugyancsak rekord, mert 2010-ben csak 2 706 292 szavazatot kapott (az is kétharmadot eredményezett, az akkori választópolgárok 52,73 százaléka szavazott rájuk – a mostani százalékos eredmény a választók számának változása miatt 52,15 százalékot jelent). A határon túli szavazatokkal viszont 54,1 százalékkal zárta a 2022-es választást a Fidesz-KDNP, ami a legmagasabb pártttámogatásnak számít 1990 óta. A mostani eredmény az előző két választásnál is jobb lett.

Főként Északkelet-Magyarországon erősödött a Fidesz

A 24.hu cikke szerint az Orbán Viktor vezette pártszövetség a választókerületek nagy részében növelni tudta támogatottságát, és a 106 egyéni választókerületből 102-ben jobb eredményt ért el a Fidesz-KDNP, mint 2018-ban, a vidéki körzetekben átlagosan 5,21 százalékkal múlták felül a jelöltek a 4 évvel korábbi teljesítményüket – állítja a lap.

A cikk szerint a 88 vidéki induló közül egyedül Lázár Jánosnak (Csongrád-Csanád 4. választókerület) nem sikerült a mutatvány, ő minimálisan 0,01 százalékpontot rontott a négy évvel ezelőtti eredményén (781-gyel kevesebb szavazója volt idén 2018-hoz képest), de Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltet így is 11,5 százalékponttal verte meg.

"A régi motorosok közül rajta kívül mindössze a szombathelyi körzetben győző Hende Csaba (+0,03), a Székesfehérváron újrázó Vargha Tamás (+0,26), valamint a balatonfüredi választókerületet hozó Kontrát Károly (+0,36 százalékpont) az, aki lényegében csak megismételni tudta négy évvel korábbi eredményét. Nem erősdött érdemben a kormányoldal a kecskeméti 2-es körzetben: Szeberényi Gyula Tamás 0,26 százalékponttal múlta felül Zombor Gábor négy évvel ezelőtti eredményét, valamint Szegeden sem, ahol az egykori kézilabdázó Bartók Csabának ezúttal sem sikerült győznie a szocialista Szabó Sándorral szemben, bár 0,72 százalékponttal jobb eredményt ért el, mint 2018-ban, illetve Mihályffy Béla önkormányzati képviselő is csak 0,67 százalékpontot tudott hozzátenni B. Nagy László 2018-as eredményéhez a másik – négy éve és most is kormánypárti győzelmet hozó – szegedi körzetben. Ezeken kívül még a győri 1-es választókerület az, ahol 1 százalékpontnál kisebb mértékben javított eredményén a kormánypárti jelölt (Simon Róbert Balázs)"

- olvasható a cikkben.

A 24.hu szerint a legtöbbet a szigetvári (Baranya 04-es) választókörzetben győzni tudó Nagy Csaba lépett előre, ő 4 évvel ezelőtt 48,93 százalékot ért el, idén viszont 61,08 százalékkal nyert, vagyis 2018-hoz képest 12,15 százalékkal javított. Hasonló javulási aránnyal Hörcsik Richárd (11,57 százalék, sátoraljaújhelyi körzetben), Riz Gábor (10,83 %, Ózd és környéke) és Vinnai Győző (10,24 %, Nyíregyháza és környéke) büszkélkedhet.

Közel tíz százalékot javítottak a négy évvel ezelőtti teljesítményükhöz képest a következő fideszes képviselők: Czerván György Nagykátán (aki már 1985-ben a Hazafias Népfront listáján is indult a parlamenti választáson), Demeter Zoltán (Kzincbarcika és környéke), Koncz Zsófia (aki balesetben elhunyt apja 2018-as eredményét múlta felül 9,7 százalékkal).

Míg 2018-ban Simonka György, Boldog István és Völner Pál volt nyertes három körzetben, addig idén a korrupciós vádak miatt nem indította őket újra a Fidesz, ám a helyettük beugró képviselők még így is javítani tudtak elődjeik 2018-as eredményeihez viszonyítva – olvasható a cikkben. A Simonka helyén (orosházi körzet) induló Erdős Norbert 6,67 százalékpontot, a Boldog helyett induló Herczeg Zsolt (mezőtúri körzet) 6,79 százalékpontot, a Völner helyett induló Erős Gábor (Esztergom és környéke) 4,75 százalékpontot javított.

Csornán Gyopáros Alpár a 2018-as 63,9 százalékos eredményét múlta felül (71,22 százalék), Vásárosnamény térségében Tilki Attila mutatott hasonlót: a 2018-as eredményét közel 9 százalékkal múlta felül, és szerezte meg idén a voksok 68,71 százalékát.

"Vidéken olyan mértékben növekedett a kormánypártok támogatottsága, hogy a 88 egyéni választókerületből 24-ben 60 százalék feletti szavazatarányt ért el a jelöltjük. Négy éve még csak öt ilyen körzet volt. Hasonlóan beszédes adat, hogy vidéken a választók 55 százaléka a kormánypárti jelöltre voksolt" – írja a 24.hu, amely szerint főként Északkelet-Magyarországon lett erősebb a Fidesz. Viszont a Baranya 1-es, Pécs nagy részét magába foglaló, és a Csongrád-Csanád 1-es, Szeged jó részét is lefedő választókerületekben ismételten az ellenzéki jelöltek (Mellár Tamás, Szabó Sándor) nyertek, bár a lap szerint a BAranya 1-ben most induló Kővári János majdnem 5 százlaékkal jobban szerepelt 2018-as elődjénél, Csizi Péternél.

A budaiak egy része elpártolhatott a Fidesztől

A 24.hu cikke szerint Budán három kerületben is elmaradt az idei fideszes jelölt a 2018-as eredményektől (Gór Csaba Varga Mihálynál, Fürjes Balázs Gulyás Gergelynél, Simicskó István pedig saját 2018-as eredményéhez viszonyítva "muzsikált gyengébben"). A gyengülés a II., XII. és a XI. kerületekben következett be, amelyeket négy éve még a Fidesz nyert (ezeket a kerületeket eddig hagyományosan jobbra szavazónak tartották), idén viszont az ellenzék győzött, ezt már a Hegyvidéket kivéve a 2019-es önkormányzati választás is mutatta.

Budán egyébként Németh Zsolt (Budafok) javított négy évvl ezelőtti teljesítményén, és Óbudán is közel 5 százalékkal jobb eredményt ért el Bús Balázs, mint 2018-as elődje.

A lap szerint a pesti külső kerületekben eléggé szembetűnő a Fidesz erősödése, Újpesten 4 százalékot, a XV. kerületben 4,85 százalékot, a XVIII. kerületben 3,56 százalékpontot, a XIX-XX. kerületben bő 5 százalékot, Csepelen pedig 4,6 százalékot javított a kormánypárti jelölt 2018-hoz képest.

"Mindez azt jelenti, hogy az ellenzék teljes összefogással is épphogy megőrzött olyan, főként dél-pesti (a Fideszben 2014 óta csak vörös félholdként emlegetett részhez tartozó) választókerületeket, amelyeket négy éve a külön indulás mellett simán hozott a baloldali jelölt" – írja a lap, amely szerint a kormánypárti jelöltek négy körzetet (Angyalföld, Újpest, Zugló, VI-VII. kerület) kivéve mindenhol elérték a 40 százalékot Budapesten, miközben négy éve ez 10 körzetben nem sikerült nekik.

A 24.hu cikke szerint tehát a fővárosban ugyan most több helyen nyert az ellenzéki összefogás, mint 4 éve, hátradőlni azonban nem lehet, mivel a fideszes jelöltek átlagosan több mint 2 százalékpontot javítottak. A pesti körzetekben olyan területeken tört előre, mint a panelövezetes Havanna-lakótelep, ott a fideszes Lévai István Zoltán több szavazókörben is maga mögé utasította a végül szoros versenyben nyerő Kunhalmi Ágnest.