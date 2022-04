Hatalmas megszorításra készülnek Orbánék, a Bokros-csomagnál is jobban fájhat, ha nincs kiegyezés

Ironikusan kezdte beszámolóját Zsiday Viktor befektetési szakember aki szerint megszorításokról terjesztenek rémhíreket libernyák közgazdászok, de mindenkit megnyugtat: ilyesmire nem fog sor kerülni Magyarországon, hiszen a NER-ben nincs megszorítás.

Amire szükség van, az csupán egy speciális gazdasági művelet (специальная экономическая операция), amely kissé helyrebillenti a költségvetést.

- teszi fel a kérdést Zsiday.

2023-ra körülbelül 4%-os költségvetési hiánnyal számoltak eredetileg a jelenlegi folyamatok alapján.

- állapította meg a szakember.

A gazdaság jelentősen lassul a várthoz képest, és ez bevételkiesést okoz, amelynek nagyságát nehéz becsülni, de ez is legalább pár tized százalék. Nagyjából tehát 5,5-6,5% körül járunk költségvetési hiányban – eddig. Ehhez jön a nagy ismeretlen, a rezsicsökkentés terhe.

Tehát magas energiaárak mellett már akár a GDP 8-9 (rossz esetben 10)%-át közelítő költségvetési hiány is lehetséges, ami teljes mértékben fenntarthatatlan.

A nagy jolly joker, az EU-s támogatások beérkezése pedig egyelőre bizonytalan. Ezzel párhuzamosan fontos, és az előbbitől nem elválasztható, hogy az EU (és a piacok!) milyen költségvetési pályát engedélyeznek a különböző országoknak.

Amennyiben a rezsicsökkentés csak a kisebb fogyasztókra/fogyasztásra vonatkozna, az már önmagában sok problémát megoldana, de még egy ilyen módosítás, és az EU-val való kiegyezés mellett is szükségesnek látszik évente 500-1500 mrd Ft előteremtése valahonnan. Ezt korábbi válsághelyzetekben különadókból szedte be a kormány, de 2010 után a szektoradók még valójában a külföldi tulajdonosok vagyonának elvételét jelentették, tehát effektíve a külföld megadóztatását, ma már viszont ezeknek a szektoroknak

Valószínűleg szükséges lenne a szektoradók mellett még egy általános társasági adókulcs emelésre és esetleg valamiféle gazdagabbakra kivetett adó is. Az EU-s kiegyezés esetén valószínűleg amúgy is magasabb költségvetési hiányra lenne lehetőség, mint anélkül, tehát már csak emiatt is szükséges ez, hogy kevesebb adót kelljen emelni. Persze nem csak adót lehet emelni, hanem lehet tovább rohasztani a közszolgáltatások minőségét is, ez rövid távon segít, hosszútávon viszont borzasztó káros.