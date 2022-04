Belengették a vendéglátósok: idén el lehet felejteni a balatoni 1500 forintos napi menüt

Az infláció miatt minden durván drágul, egyelőre még ők sem tudják, mennyit kell emelniük.

Nyitásra készülnek már a balatoni büfések, a karbantartási munkálatoknak is nekiálltak már, és az alapanyagok beszerzése is folyamatban van – írja az infostart.hu a sonline.hu nyomán.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A legtöbben már arra készülnek, hogy húsvétkor már vendégeket fogadhatnak, akik viszont nem a tavalyi árakkal fognak szembesülni nagy valószínűséggel.

Az egyik fonyódi étterem tulajdonosa, Makkos Péter a megyei napilapnak azt nyilatkozta, hogy "aki naponta vásárol, az látja, hogy egyik napról a másikra mennek fel az árak, a vendéglátás ezeket a változásokat már nem tudja követni", és szerinte ellátási problémák is várhatóak majd. Azt is megjegyezte, hogy egyelőre mindenki tanácstalan, mekkora legyen az áremelés náluk. Mint mondta, a fővárosban 30-40 százalékos drágulást lehet tapasztalni, a balatoni éttermekben 25-30 százalékos emelkedésre kell számítani, "az 1500 forintos napi menüt el kell felejteni".

Makkos, aki a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetségének fonyódi térségi elnöke is, még azt is kiemelte, hogy amennyiben az árstop nem marad meg, akkor az étolaj ára legalább a duplájára fog emelkedni, ami például be fog épülni a lángos árába. Hozzátette, nemcsak az alapanyagok, de az üdítők és alkoholos italok árai is emelkedtek, ehhez jön még a közüzemi díjak drágulása, a szakmunkás minimálbér emelése. Ráadásul a munkaerőhiány sem kedvez a balatoni vendéglátásnak.

A vendéglátósok abban bíznak, hogy idén több diákmunkásra számíthatnak a korábbi évekkel összehasonlítva, a 25 év alattiakra vonatkozó személyi jövedelmadó-mentesség miatt 15 százalékkal többet kereshetnek a fiatalok – olvasható a cikkben.