Egyre nagyobb büntetéssel járhat, ha a babaváró hitelt felvevőknél nem jön össze a gyermekvállalás – itt vannak a részletek

A kamatemelések miatt májustól egy összegben 3,8 millió forintnál is többet kell visszafizetnie egy ilyen hitelt felvevő családnak.

A kamatemelések miatt egyre nagyobb kockázatot vállalnak azok, akik babaváró hitelt vesznek fel – írja a Bank360.hu elemzése nyomán a Blikk.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Abban az esetben ugyanis, ha a hitelfelvevő családban végül mégsem születik meg a "beígért" gyermek, a kamattámogatást elvesztő igénylőkre akár 3,8 millió forintnál is nagyobb büntetés várhat.

Az állami kamattámogatással elérhető kölcsönöknél is tetten érhető a kamatemelések hatása. A babaváró hitel esetében a referenciakamat emelkedése miatt a kamattámogatás elvesztése esetén az első igénylőkhöz képest közel kétmillió forinttal többet kellene visszafizetnie azoknak, akik most adják be az igyénlést – olvasható a cikkben.

Már csökkenőben van ugyan az érdeklődés a babaváró hitel után, de összességében így is hatalmas összeget vettek fel belőle. Az április elején közzétett, a bavbaváró hitelre vonatkozó referenciaérték 5,08 százalék volt a márciusi 4,45 százalék után, aminek hatására a kamattámogatás időszakában az ügyleti kamat 7,79 százalékról 8,60 százalékra emelkedett. A lap szerint ezzel az értékkel kell számolni akkor, ha valaki nem teljesíti a futamidő első öt évében a gyermekvállalásra vonatkozó feltételt és vissza kell fizetnie az ezen időszakban kapott kamattámogatást.

Emiatt viszont az egy összegben visszafizetendő kamattámogatás összege is emelkedik, ha az első öt évben nem teljesül a gyermekvállalás.

A Bank360.hu babaváróhitel-kalkulátora szerint az áprilisi igénylőknek egy összegben 3,5 millió forintot kell visszafizetniük, a májusi igénylők viszont már 3,87 milliós büntetéssel számolhatnak, ami viszont már több mint háromszorosa a 2019-es kondícióknak.