Egy pincében négy héten át 300 embert tartottak fogva az oroszok, tizennyolcan meghaltak

Az ukrán védelmi minisztérium állítása szerint az oroszok négy héten át egy iskola pincéjében tartottak fogva 300 embert a Csernihivtől északra található Jahidnében.

Fotó: pixabay.com

A pince falán vezették, hogy hány napja vannak fogságban, és azt is oda írták fel, hogy hányan haltak meg ez alatt – írja a Guardian nyomán a Telex.

A Reuters korábban több helyi lakos beszámolójára hivatkozva azt írta, hogy legalább 20 embert öltek meg az oroszok a településen. Hivatalos adatokat még nem közöltek az ukrán hatóságok.

