Vízbe esett horgászt mentettek ki a rendőrök Tolnán egy holtágból

A horgászt egy társa igyekezett a felszínen tartani, azonban önerőből nem tudták partra húzni, kellettek a rendőrök is.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint április 15-én nem sokkal éjfél előtt kaptak egy bejelentést egy férfitől, aki azt mondta, egy horgász beleesett a vízbe a tolnai Duna-holtágnál. A Tolnai Rendőrőrs járőrei a helyszínre siettek, ahol látták, hogy egy magatehetetlen férfi van a vízben bent, akinek a fejét egy horgásztársa igyekezett a felszínen tartani. Mint kiderült, a férfi már több mint egy órája volt benn a hideg vízben, de nem tudták kihúzni a társai.

Az öt életmentő rendőrből négyen, balról jobbra: Bárdos Tamás, Kiss Niké Fédra, Miklósa Dóra és Szakálos Gábor

Fotó: police.hu/TMRFK

Az egyik kiérkező rendőr, Szakálos Gábor őrmester a vízbe ugrott, és igyekezett kihúzni a horgászt, míg társa, Miklósa Dóra őrmester a partról igyekezett a férfi fejét a víz felett tartani. Közben segítséget kértek a szekszárdi rendőröktől is, ahonnan egy háromfős járőr – Bárdos Tamás címzetes főtörzsőrmester, Károly Kinga címzetes törzsőrmester és Kiss Niké Fédra őrmester – érkezett ki. Végül az ő seítségükkel sikerült kihúzni a horgászt a vízből, partot érve a rendőrök megkezdték az elsődleges ellátását is, vizes ruháit levették és pokrócokkal takarták be, és a megrémült feleségét is igyekeztek megnyugtatni. A férfit a kiérkező mentősök vitték kórházba.