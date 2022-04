A GVH egy hét alatt jóváhagyta, hogy Tiborcz István bevásárolja magát a Kopaszi-gát projektbe

A GVH április 19-i döntése alapján „vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn”, vagyis nincs akadálya, hogy a miniszterelnök vejének cége, a Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Főnix Magántőkealap bevásárolja magát a Kopaszi Gát Kft.-be. Tiborcz ezzel betársult a marketes Garancsi István és a Mol-vezér Hernádi Zsolt mellé.

A Lágymányosi-öböl – Fotó: Wikipedia - Készítette: Original uploader was Tambo at hu.wikipedia – Transferred from hu.wikipedia; transfer was stated to be made by User:Tambo., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18231187

A Főnix Magántőkealap közvetett egyedüli negatív irányítást szerez a Kopaszi Gát Kft.-ben, ami azt jelenti, hogy az irányító önálló döntéshozatalra nem, csak a döntéshozatal blokkolására képes. Tiborcz márciusban vette meg a Diófa Alapkezelőt tulajdonló Tarragona Holding Zrt.-t, erről itt írtunk részletesen.

Az ügylet így néz ki:

-a Főnix a Diófáé,

-a Diófa a Tarragonáé,

-a Tarragona a BDPST-é,

-a BDPST pedig Tiborczé.

Garancsi István érdekeltségei portugál cégektől vették meg az 56 hektáros földterületet 2016-ban, ahol Budapest egyik legnagyobb ingatlanberuházása indult. Később a katari uralkodócsalád is beszállt a projektbe, őket 2020 decemberében vásárolták ki Garancsiék. A katariaknak egyszerűen nem jutott elég energiájuk a projektre, és emiatt távoztak.