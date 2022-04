Brutális főnökfizetések: Ennyit keresnek Mészáros Lőrinc emberei – Mészáros lányának Opus-fizetése is nyilvános lett

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) tette közzé javadalmazási jelentését az egyik leggazdagabb magyar, Jászai Gellért 4iG-je, valamint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global is – írja a Forbes.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Azt, hogy mennyit keres egy-egy vállalat legfelsőbb vezetése, tavaly még nem kellett hivatalosan publikálni, egy 2019. júliusi törvény szerint azonban a BÉT-en jegyzett cégeknek most már kötelezően be kell számolni erről is – tételesen, név szerint. Ennek a törvénynek köszönhetően derült ki Hernádi Zsolt, Mol elnök-vezérigazgató 380 milliós fizetése is.

Mészáros Beatrix Opus-fizetése is nyilvános lett

Megéri az Opus Global igazgatóságába beülni – írja a Forbes. Mészáros Lőrinc lánya azonban pont az év elején adta fel elnöki székét.

2017 óta betöltött posztjáért tavaly 35 millió forintot kapott.

A Bankholdingban megnövekedett feladatai miatt távozó Beatrix a készülő szuperbankban ennél azóta bizonyára többet keres.

Igazgatósági tagként csak Halmi Tamás kap hasonló juttatást, összesen 22 milliót – a másik három boardtag (köztük Balog Ádám, az MKB Bank volt elnök-vezérigazgatója) 800 ezer-2,4 millió forint közötti összegeket kap.

Nem jár rossz fizetés az Opusnál a vezető tisztségviselőknek sem.

Dzsubák Attila Zsolt vezérigazgató 42 439 992 forintot, Ódorné Angyal Zsuzsanna operatív vezérigazgató-helyettes 41 069 992 forintot, Dr. Csapó András stratégiai vezérigazgató-helyettes 20 819 996 forintot keres.

A 4ig is közzétette a főnökfizetéseit

A vállalat vezérigazgatója és igazgatóságának elnöke, Jászai Gellért fizetése is megjelenik a jelentésben.

Összes javadalmazása 41 207 208 forint volt a tavalyi üzleti évben.

Jászait a javadalmazási jelentés szerint hatan is megelőzik fizetés tekintetében, pedig ő tölti be a vállalatvezetés két legfontosabb pozícióját.

A többi vezető fizetése:

Linczényi Aladin Ádám igazgatósági tag és holdingstratégiáért felelős vezérigazgató-helyettes 101 693 676 forintot,

Fekete Péter Krisztián igazgatósági tag és akvizícióért felelős igazgató-helyettes 72 620 208 forintot,

Farkas Péter műszaki vezérigazgató-helyettes 46 740 208 forintot,

Blénessy László igazgatósági tag 45 830 208 forintot,

Thurzó Csaba Ferenc operatív és gazdasági vezérigazgató-helyettes 44 940 207 forintot

Radó Gábor kereskedelmi vezérigazgató-helyettes pedig 43 715 208 forintot keres